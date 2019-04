Diosdado Cabello: El 6 de abril vamos a llenar Caracas

Oscar Morales / 03 abr 2019.- El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, invitó a los seguidores chavistas a marchar este sábado 6 de abril, mismo día que la oposición venezolana se manifestará en varios puntos de Caracas.

“De aquí al 6 de abril vamos a llenar Caracas de punta a punta para verlos desesperados. A los desesperados les llega la justicia. Ellos creen que nosotros nos vamos a asustar”, dijo Cabello en su programa Con el Mazo Dando.

Cabello se refirió también al allanamiento de la inmunidad parlamentaria por parte del gobierno de Nicolás Maduro a Juan Guaidó.

“Ayer la AN en desacato, que no está conformada, no tiene directiva ni ha querido atenerse a una sentencia del TSJ, dijeron que los colectivos son terroristas. Ellos que han quemado seres humanos, colocado guayas para degoyar… Que inmorales son” puntualizó.

Asimismo, se pronunció ante las acusaciones de dirigir a los colectivos afirmando que son “entrenamientos de paz”.

“Aquí no nos estamos distrayendo, aquí estamos entrenando muy serios. Todo el sudor necesario para evitar que se derrame una gota de sangre” dijo.

vaya al foro