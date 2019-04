Dignora Hernández: Esperamos que la “vía” no sean elecciones con Maduro y Rusos como garantes

Luis Sequera / 5 abr 2019.- La diputada de Vente Venezuela y subjefa del Bloque Parlamentario 16-J, Dignora Hernández, manifestó que si la vía para restituir el hilo constitucional en Venezuela no es la activación del artículo 187:11 de la Constitución, tampoco lo son unas elecciones adelantadas con Nicolás Maduro en el poder y observadores rusos como garantes del proceso.

“Esperamos que la respuesta no sean unas elecciones con Maduro en el poder, sus colectivos armados, bandas paramilitares y Rusos como garantes del proceso”, sentenció Hernández.

En este sentido, Hernández preguntó que si la “vía” no es la aplicación del numeral 11 del artículo 187 de la Constitución, entonces cuál es: “No dudo que existan otras vías, pero como ciudadanos y como parlamentarios tenemos el derecho a conocerlas”.

Asimismo indicó que la Responsabilidad de Proteger también recae en la Asamblea Nacional (AN) como parte del Estado, “por eso es que tenemos el deber de hacer propuestas”.

“Acoger el principio de Responsabilidad de Proteger de las Naciones Unidas y articular el 187.11 constitucional para su materialización, es la propuesta de la Fracción 16J. La AN no solo debe denunciar las acciones del régimen y acompañar la protesta ciudadana, debe avanzar”, agregó la parlamentaria.

La vocera de Vente Venezuela afirmó que mientras todas las opciones estén sobre la mesa, la ruta que proponen desde ese partido y la Fracción 16J, constituye una de ellas. “Hasta ahora no conocemos de ningún sector, otra propuesta que apunte al fin del régimen, más allá de la válida demostración de fuerza ciudadana de la que por cierto, nadie duda”, dijo.

Expresó que quienes no coinciden con la ruta planteada por el partido de la libertad, solo alegan que “el mundo no quiere”, a lo que respondió: “¿Es que acaso no esperaron 20 para ayudarnos? ¿Vamos a esperar 20 más? La respuesta es clara, no podemos esperar más para ser libres”.

La subjefa del Bloque Parlamentario 16 de Julio aseguró no conocer al primer dirigente de oposición que coincida con el argumento de que es “prematuro” tomar decisión sobre el destino de Venezuela, pero sí a muchos que lejos de preocuparse por las declaraciones del funcionario norteamericano, “parecieran que les entra un fresquito”.

Y finalizó: “Qué pasa si no nos apoyan, pues entonces ese será el riesgo que tendremos que correr, quedará en evidencia la fragilidad del derecho público internacional, en Venezuela se habrá consolidado la tiranía criminal, pero los ciudadanos seguiremos de pie, luchando”.

Etiquetas: artículo 187 | Dignora Hernandez | elecciones | Nicolás Maduro