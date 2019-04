Venezuela no es Sudán

Sudán es un país en el norte de África con poco más de 40 millones de habitantes distribuidos en un territorio de casi el doble de Venezuela. El islam es la religión dominante, y el ingreso por habitante es de alrededor de 5.000 dólares. Desde el 30 de junio de 1989 su presidente fue Al-Bashir – derrocado este 11 de abril de 2019 – llegó al poder a través de un golpe militar, en el que entre otras cosas asesinó y encarceló disidentes de las propias fuerzas armadas, entre otros.

En 2009 Al-Bashir fue sentenciado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En Sudán, desde hace años, hay un conflicto armado en marcha, con un estimado de 2.5 millones de refugiados.

Lo anterior es una breve descripción de Sudán, elaborada con información secundaria por alguien que no es experto en el tema. Sin embargo, la lectura anterior es suficiente para percatarse que Sudán y Venezuela son países con realidades distintas, con historias claramente diferenciadas, y cada uno con sus complejidades. Si, comparar lo que está ocurriendo en Sudán con las opciones para Venezuela puede ser aventurado, pero no por ello es “irresponsable” o carente de sentido. Al final de cuentas no hay dos países idénticos, ni circunstancias exactamente iguales, pero si es posible identificar patrones y a partir de ahí establecer análisis.

El nuevo discurso en Venezuela en pro de la “intervención” apunta a la matriz de opinión sobre Venezuela como narco-Estado, planteamiento con asidero, probablemente, aunque hasta el momento no haya una causa abierta al respecto en algún organismo internacional. Sobre lo anterior, vale la pena recordar que Al-Bashir fue condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad y aún así permaneció en el poder sin ninguna intervención extranjera. Sí, Sudán está mucho más lejos de Estados Unidos que Venezuela y quizás no luzca tan atractivo desde el punto de vista geopolítico y económico (petróleo), pero sin duda es un peligro latente para Europa, en especial con respecto a la crisis de refugiados que representa.

Otro factor a considerar: Sudán ya tenía en marcha un conflicto armado, con asesinados, torturados y encarcelados. Esto le da un carácter de gran valentía a las protestas civiles que lograron desencadenar los eventos que llevaron al derrocamiento de Al-Bashir. Minimizar el nivel de violencia de Sudán con respecto a Venezuela es erróneo, según el ranking de Paz Mundial 2018, Sudán ocupó el puesto 153 y Venezuela el puesto 143, es decir que el país africano es considerado menos pacífico. Si, en Venezuela están los “colectivos”, hay presencia de grupos armados paramilitares como el ELN, y otros más, así como narcotráfico; pero en Sudán también hay violencia.

La clave para desenmarañar el tema de Sudán es entender que ha sido el propio entorno de Al-Bashir quien decidió derrocarlo. Las razones pueden ser muchas, pero sin duda el último catalizador fue la protesta masiva y decidida de la población, miles de personas que se plantaron valientemente frente al Ministerio de la Defensa y la Presidencia. ¿Qué en Venezuela no se pude hacer lo mismo? Quizás, cada realidad es particular, pero hacer ver que las similitudes entre Sudán y Venezuela no existen es equivocado. Si hay muchas diferencias, pero también hay similitudes con muchos otros casos en distintas partes del mundo en los que la presión civil terminó siendo el catalizador para derrocar un régimen.

Lo que vaya a ocurrir en Sudán es de pronóstico reservado, son eventos en pleno desarrollo, pero es bastante probable que se instale un gobierno de transición con factores que apoyaban al régimen derrocado. Esa fórmula es más común de lo que a muchos les gustaría, y es casi seguro que es a lo que Estados Unidos y sus aliados están apostando para Venezuela. Hasta ahora el “quiebre militar” no se ha dado, esa fue la primera opción en el proceso reciente, y aunque no lo parezca puede ser la apuesta más segura en estos momentos, seguir esperando que lleguen unos salvadores externos, que además limpien el país de los “malos” y que todo renazca en armonía es una utopía.

Twitter: @lombardidiego

