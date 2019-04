Amigos por conveniencia

En Política la lucha gira en torno a dos cuestiones claves: ¿cómo acceder al poder y cómo preservarlo? En el primer caso, cuando no se tiene la capacidad real para acceder al poder, la alternativa puede ser encontrar la fórmula para estar lo suficientemente cerca de éste como para percibir parte de sus beneficios. Esto último parece ser la premisa de algunos sectores políticos en Venezuela, quienes juegan en base a una lógica centrada en mantener su status quo, no porque consideren que la situación actual sea la óptima (que es controlar el poder) sino porque es una solución subóptima en base a sus recursos reales y su capacidad de acción.

La concreción de lo anterior es la ambivalencia entre quienes intentan estar cerca de Guaidó, pero también con un pie en la mesa de la negociación con el régimen. Estos actores políticos intentan mantenerse a flote en medio de un cambio inminente de la situación predominante de los últimos años, en la que encontraron un modo de sobrevivencia a través de una simbiosis con el régimen. Esos actores quieren salir en la foto con Guaidó “por si acaso”, mientras intentan crear un espacio en el que se dé una transición lo suficientemente controlada de tal manera que les permita mantener sus posiciones actuales. No se trata de una alianza sellada en fuego con el régimen, se trata de una conveniencia circunstancial.

La gran trampa de lo anterior es que la legitimidad de origen de Guaidó está en la Asamblea Nacional, y esos actores antes mencionados justamente tienen una presencia importante en dicho organismo legislativo. Así, el presidente encargado se ve obligado a permitir que esos actores que juegan su propio juego compartan la misma mesa, de lo contrario se pudiera quebrar la unidad en torno a la Asamblea Nacional y eso sería el fin de la nueva estrategia opositora. Esta situación es particularmente compleja, pues implica tener plena conciencia que los aliados actuales son completamente circunstanciales, que tienen sus propias agendas, pero que sin ellos la estrategia actual es inviable.

Lo anterior lo sabe el régimen, por ello su principal estrategia es lograr una fisura en la Asamblea Nacional, debilitar la única institución reconocida internacionalmente, la cual de dividirse transmitiría el mensaje que en Venezuela no hay un deseo dominante sobre la necesaria salida del régimen actual. Lograr esa fisura es posible, más cuando muchos de los actores claves de la oposición tienen vínculos con las estructuras de corrupción que se han fortalecido durante los últimos 20 años. Mucho de esos actores saben que no tendrían cabida en una nueva Venezuela. El drama es que sin ellos en el corto plazo no es factible plantear una salida.

¿Qué hacer ante esta situación? Para el ciudadano común es sencillo decir que debe salirse de esos actores, que no deben se parte de una opción frente al régimen, que deben “desaparecer de la arena política”. Sin embargo, para quienes intentan conseguir una ruta realista para la salida del régimen no es tan sencillo, pues esos actores pudieran entorpecer cualquier estrategia desde la Asamblea Nacional. La solución a este complejo entramado es política, y por esto se entiende apostar a los intereses particulares de cada facción de tal manera de generar los incentivos adecuados para que todos emprendan acciones alineadas al objetivo final que es lograr un cambio de la situación actual.

Lo anterior es tan impopular como el sentarse a conversar con factores que fueron parte del Gobierno, esa amplitud que muchos critican. Sin embargo, es la alternativa realista cuando no se tiene la fuerza suficiente para imponerse. Parte del problema de quienes han intentado por muchos años un cambio de régimen es que no se ha calibrado de manera realista la fuerza para lograr el cambio, por lo general se ha sobredimensionado. En este momento, todo parece indicar que esa capacidad de imponerse de algún sector sigue siendo insuficiente, lo que obliga a pensar en salidas acordadas o, más pronto que tarde, en un conflicto que se escape de cualquier control.

Twitter: @lombardidiego

vaya al foro

Etiquetas: Diego Lombardi Boscán