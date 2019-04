Revolución federalista

La gran revolución pendiente en Venezuela es la de la constitución de un sistema federalista, ese que en teoría fue la base del movimiento independentista. La historia de Venezuela ha girado en torno a la lucha por el poder central entre caudillos y sus facciones, particularmente desde el siglo XX quien controlara el Estado central, y con éste el petróleo, tenía el poder absoluto en el país. Incluso durante la época de oro de la democracia quien quisiera crecer en el mundo de la política, y también en el de los negocios, tenía que hacerlo desde Caracas. Cualquier modelo propuesto para el porvenir del país que no busque revertir esa realidad simplemente estará cambiando unos actores por otros.

Cada región geográfica, cada localidad, tiene sus propias capacidades y características, depende de cada una de ellas utilizar sus recursos disponibles para lograr desarrollarse. Un sistema federalista da autonomía a las regiones, permite que los ciudadanos estén más cerca de las decisiones que determinan su futuro, e incluso les permite tener un rol más activo que el que puedan tener en sistemas altamente centralizados. Un sistema federal atomiza el poder, y de esta manera dificulta la llegada de caudillos y dictadores que apuestan a un juego basado en el todo o nada. Las economías locales también se dinamizan cuando los empresarios locales tienen mayor autonomía.

A pesar de lo atractivo que pueda lucir un sistema federal, en el que el poder y el gobierno estén más cerca de los ciudadanos, su implementación es difícil. Esto se debe a dos razones fundamentalmente, el primero es que el “centralismo” se opone a un sistema descentralizado, este antagonismo parece natural y por lo tanto fácil de vender; sin embargo, da cuenta de una característica de la idiosincrasia venezolana, pasarle la culpa (y la responsabilidad) a otros. El segundo hecho que impide la implementación de un sistema más descentralizado es que las regiones no han tenido la fuerza suficiente para exigirlo y, más aún, implementarlo. Para revertir esto se debe también cambiar parte de la idiosincrasia antes descrita.

En la Venezuela de hoy, destruida por un régimen autoritario disfrazado de socialista, la verdadera lucha no es entre izquierda y derecha, es entre control central del Estado y una mayor independencia de las regiones. El principal antídoto contra el comunismo es la atomización del Poder, y para ello un sistema federal es ideal. De hecho, para recuperar la Democracia cada región debería estar apuntando a generar la presión necesaria en su ámbito inmediato de acción, las alcaldías y gobernaciones. No se trata de atacarlas, se trata de exigirles en base a objetivos realistas, los cuales pueden ir desde aspectos operativos tan básicos como la recolección de la basura hasta el respecto de los Derechos Humanos.

El rescate de la democracia debe empezar desde lo local, de lo contrario la inacción seguirá apoderándose de la ciudadanía. Esperar que un cambio ocurra desde Caracas es similar a quienes desde la Capital esperan que la solución venga desde otros países, llevan a la parálisis social. Desde una lógica local es más factible organizarse, establecer metas concretas, acceder a los actores capaces de tomar decisiones y acciones. Lo local es lo concreto para las personas, es donde ocurre su cotidianidad, y por lo tanto es donde reside su mayor interés por cambiar las cosas, y además donde pueden tener mayor influencia. A través de lo local la Democracia deja de ser un concepto abstracto.

Las revoluciones son cambios profundos en las estructuras dominantes. El régimen actual, durante sus largos 20 años, no sólo no cambió las estructuras existentes, sino que las profundizó. Si la atención se centra en su falso sello de socialismo se está mirando hacia donde no es, la verdadera naturaleza del régimen se encuentra en su carácter autoritario y centralista. Es por ello por lo que una verdadera revolución contra el régimen es el fortalecimiento de lo local, algo que no debe ser normativo como esperar un cambio de Ley, sino debe ser de hecho, lo que implica que los ciudadanos actúen políticamente sobre su entorno inmediato. Esta revolución daría un giro profundo a la historia de Venezuela.

