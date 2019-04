Dayana Mendoza: Es doloroso e indignante que Venezuela pase por estas cosas

Eili Córdova / 5 abr 2019.- La Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, proporcionó detalles este viernes de la entrega de donaciones para venezolanos en Cúcuta, producto de la campaña Healing Venezuela, la cual lidera junto a Stefanía Fernández.

“Es doloroso, indignante y frustrante que nuestro pueblo esté pasando por estas cosas. Ver a los niños chiquitos de esa manera con sus padres, es muy fuerte estar ahí, no es lo mismo verlo por televisión, por fotografías o por las redes sociales que estar ahí y sentir lo que estamos sintiendo. La gente está cansada, pero también muy esperanzada. Todos sentimos que esto no va a durar para siempre. Lo siento que estás personas tienen mucha fuerza, mucha energía y saben que dentro de poco no estaremos así”, declaró Mendoza en una entrevista publicada por TVVenezuela Noticias.



Sobre las donaciones recaudadas precisó “una gran parte de las donaciones que se recaudaron están en el hospital Erasmo Meoz en Cucutá, estuvimos visitando el centro hospitalario. Dentro del hospital pudimos conversar con varias personas y había un representante con un bebé con desnutrición, este niño está recibiendo las fórmulas. La Cruz Roja colombiana nos está ayudando con la distribución de las donaciones dentro de Colombia y también nos apoyarán con el desplazamiento de cada producto para organizaciones que están en Venezuela”.

