Corpoelec excluye a Caracas del plan de racionamiento eléctrico

Jhoan Meléndez / 4 abr 2019.- Corpoelec hizo público este jueves un documento con el cronograma de racionamiento eléctrico por 30 días anunciado por Maduro el pasado domingo, el cual excluye a Caracas.



En el documento emitido explican que la suspensión del servicio estará dividido en cinco bloques los cuales A, B, C, D y E con sus respectivas parroquias además de su horario.

El bloque “A” de cada estado contará con energía eléctrica sin interrupción los días lunes y sábado, con cortes de 10:00 am a 1:00 pm los martes, de 6:00 pm a 9:00 pm los miércoles, de 1:00 pm a 4:00 pm los jueves, de 9:00 pm a 12:00 am los viernes, y de 10:00 am a 1:00 pm lo domingos.

Por su parte en el bloque “B” habrá racionamiento todos los días: de 10:00 am a 1:00 pm los lunes, de 6:00 pm a 9:00 pm los martes, de 10:00 am a 1:00 pm los miércoles, de 1:00 pm a 4:00 pm los jueves, de 09:00 am a 12:00 pm los viernes, de 9:00 pm a 12:00 am los sábados y de 10:00 am a 1:00 pm los domingos.

El bloque “C” tendrá el servicio completo únicamente los miércoles: Lunes de 1:00 pm a 4:00 pm, martes de 9:00 pm a 12:00 am, jueves de 10:00 am a 1:00 pm, viernes de 6:00 pm a 9:00 pm, sábado de 1:00 pm a 4:00 pm y domingo de 9:00 pm a 12:00 am.

El bloque “D” también contará solo con un día de servicio eléctrico completo: Lunes de 6:00 pm a 9:00 pm, martes de 1:00 pm a 4:00 pm, miércoles, de 9:00 pm a 12:00 am, viernes de 10:00 am a 1:00 pm, sábado de 6:00 pm a 9:00 pm y domingo de 1:00 pm a 4:00 pm.

Por último en el bloque “E”, los días martes y viernes dispondrán del servicio totalmente: Lunes de 9:00 pm a 12:00 am, miércoles de 1:00 pm a 4:00 pm, jueves de 09:00 pm a 12:00 am, sábado de 10:00 am 1:00 pm y domingos de 6:00 pm a 9:00 pm.

Pese a que en la ciudad capital no se aplicará dicho racionamiento, Nicolás Maduro indicó más temprano en cadena nacional que habría un “plan autoadministrado de carga de naturaleza equitativa”.

Pulse aquí para saber el horario de racionamiento eléctrico en su comunidad

Etiquetas: Caracas | Corpoelec | racionamiento eléctrico