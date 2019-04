Anuncian racionamiento de 12 horas en Táchira a partir del viernes

Luis Sequera / 17 abr 2019.- El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPEE) informó este miércoles que a partir del 19 de abril se aplicará en Táchira plan de racionamiento de 12 horas. El cronograma establecido por Corpoelec fija la suspensión del servicio eléctrico en 64 sectores de la entidad, de los cuales el primer bloque de 32 zonas quedarán sin el suministro por 12 horas ( 3:00 am a 9:00 am y 3:00 pm a 9:00 pm) mientras que el otro bloque con la misma cantidad de parroquias no contará con el servicio desde 9:00 am a 3:00 pm y 9:00 pm a 3:00 am.

De acuerdo al comunicado MPEE esta medida se toma para “preservara el Sistema Eléctrico Nacional”, luego de haber aplicado un primer plan de racionamiento el 5 de abril debido a los constantes apagones producto de la crisis energética, aunque la tesis manejada por el chavismo es que las fallas en el servicio se trató de un “ataque terrorista” al sistema eléctrico nacional.

#Ahora Oficializaron en el estado Táchira, cronograma de 12 horas diarias de racionamiento eléctrico a partir del 19 de abril. #17Abr pic.twitter.com/j2pai9HAz8 — VPItv (@VPITV) 17 de abril de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Corpoelec | crisis energetica | racionamiento eléctrico | Táchira