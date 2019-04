Carlos Vecchio: Esto no es un golpe de Estado

Elías Rivas / 30 abr 2019.- El embajador de Venezuela en Estados Unidos designado por Guaidó, Carlos Vecchio aclaró este martes que lo ocurrido en el país no debe calificarse como un “golpe de Estado”, pues se trata de un presidente interino intentando restablecer el sistema democrático del país.

“Esto no es un golpe de Estado. Estamos apoyando a un civil, al presidente interino a que restablezca el derecho que tiene nuestro pueblo de tener un sistema democrático, así lo dice la carta democrática de la OEA: tenemos derecho a un sistema democrático y los países de la región están en la obligación de defenderlo”, dijo Vecchio en rueda de prensa desde Washington.

De igual manera aclaró a los medios de comunicación que debido a la censura en Venezuela, los ciudadanos no han podido reaccionar a tiempo a las órdenes de Guaidó, aun cuando reconoce la labor que se ha hecho a través de redes sociales.

“La censura que ha vivido Venezuela no es nueva, los eventos que ustedes están viendo solo lo pasan en redes sociales, no aparecen en la televisión venezolana. Por eso estamos informando a través de redes y este proceso se ha hecho lento, pero algo aseguro, el régimen no tiene el control de las calles y por eso apela a una censura más rígida para evitar que la gente se entere. El mensaje es mantenerse con espíritu de cambio”, subrayó.

Carlos Vecchio pidió al a población mantenerse en la calle y a la Fuerza Armada les dijo que se mantengan apoyando a los ciudadanos.

“La fuerza armada está con nosotros”, precisó.

Ante la inquietud de periodistas sobre lo próximo a ocurrir en Venezuela, Carlos Vecchio prefirió no revelar detalles, sin embargo, pidió que analizaran la presencia de Leopoldo López en la calle.

“Les digo ese dato, Leopoldo López está en la calle, quien tenía una custodia tremenda, entonces, ¿Quién tiene el control del país? Allí hay un signo muy claro, esto es un proceso que está en pleno desarrollo”.

Y remató: “Esta ambición de una persona no puede castigar a 30 millones de venezolanos, llegó el momento de que el proceso de cambio se materialice”.

Etiquetas: Carlos Vecchio | golpe de Estado | Venezuela