Carlos López: No debe ser sancionado el trabajador que no llegue a su puesto

ND / 1 abr 2019.- El constituyente y miembro de la Central Bolivariana de Trabajadores, Carlos López, pidió este lunes a supervisores y patronos no tomar medidas sancionatorias contra trabajadores que no puedan llegar hoy a sus puestos de trabajo, esto, a propósito de la medida tomada por Nicolás Maduro de reducir la jornada hasta las 2 de la tarde.

“Los trabajadores públicos en Caracas vamos a tener hoy limitaciones para ir al trabajo, entendiendo que todavía no tenemos Metro, pero en toda esta etapa de emergencia de días no laborales no se han tomado medidas sancionatorias en contra de los trabajadores y pedimos que siga así, el Gobierno está pendiente que el Estado funcione, pero también de que se respeten los derechos de los trabajadores. Ningún trabajador debe ser sancionado y el sindicato debe estar pendiente de que así sea”, dijo López en una entrevista vía telefónica con Primera Página, por Globovisión.

El representante de la CBT indicó que los apagones nacionales son consecuencia de “sabotajes” y presume que puedan trasladarse a otras áreas productivas de país, como a Pdvsa.

En tal sentido, hizo un llamado a los sindicatos del país a ponerse a la orden de Corpoelec, no solo en materia técnica sino moral y política.

“Los sindicatos deben acudir a los centros de Corpoelec y ponerse a la orden, tener solidaridad política, reconocer y dar apoyo moral”, resaltó.

Indicó además que la jornada laboral debe ser respetada tal y como lo indicó Nicolás Maduro, de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

