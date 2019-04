Capriles: La gente de los barrios tiene que ayudar a sacar a Maduro

ND / 14 abr 2019.- El ex candidato presidencial Henrique Capriles aseguró que quienes pueden forzar la salida de Nicolás Maduro del poder son los que viven en los barrios, porque son los que más sufren, e hizo mención especial a los soldados que habitan allí.

Sin embargo, precisó, en el programa de Carlos Croes por Televen , que en los barrios hay miedo.

“El país tiene que reaccionar… Aquí la gente que puede sacar esto… es la gente que más sufre, la gente que vive en los barrios. Aquí quien tiene el poder para cambiar las cosas es la gente que vive en los barrios. El pueblo que vive en los barrios es el que tiene el poder. Pero el gobierno les aplica psicoterror; tienen miedo y el miedo paraliza. Hay gente que dice: yo no puedo ir a la marcha porque me quitan la caja de comida. ¿Caja de comida? ¿Que te llega cada tres meses? Andaban con el tema de los bonos. Un bono de 12 mil bolívares. Un kilo de queso es prácticamente un salario mínimo. ¿Y cómo se sostiene el Gobierno? Por las armas. ¿La oposición tiene armas? No. ¿El pueblo venezolano tiene armas? No. El soldado, que es pueblo, todavía sostiene a Maduro. ¿Cuánto más lo va a sostener? Es una reflexión para ellos. Y no, yo no estoy proponiendo un golpe. Estoy proponiendo que se rescate el hilo constitucional. Yo estoy proponiendo defender la constitución. Y el país necesita una solución porque esto no se aguanta…”

Y siguió, argumentando que el chavismo tendrá su espacio cuando se recupere la democracia: “Hay que seguir presionando hasta que se vaya Maduro, hasta que Maduro entienda que para su preservación como fuerza política, lo que más le conviene a su partido y a él, si tiene algún sentido de trascendencia histórica, si es estadista… si tuviera sentido histórica, ¿qué haría? Permitir que el país se exprese. Salir del poder. Ahh, después, el día de mañana, en unos años se reorganizan y se recuperan, y el país les quiere volver a apoyar, ahh, bueno, esa es la democracia que queremos rescatar, pero eso no es lo que tenemos ahora”.

Sobre el tema económico, Capriles precisó que el elemento esencial en todo programa de recuperación económica es la confianza. “Sale Maduro y empieza la confianza en este país. ¿Qué significa la confianza? Inversión. ¿Qué necesita Venezuela? Inversión. ¿Hay inversión en Venezuela? ¿Los chinos están invirtiendo en Venezuela? No están invirtiendo. Los chinos están tratando de preservar el dinero que ya han metido en el país, gran parte de ese dinero saqueado. ¿En qué están invirtiendo los rusos? Aquí no hay inversión, Carlos.. Hasta Pdvsa la destruyeron”.

Ante una pregunta sobre si el oficialismo cuenta con apoyo popular, Capriles respondió: “¿Cuándo fue la última vez que el país vio a Maduro en un barrio?… Ahora llenan las actos con la milicia, que tienen una instrucción, una orden de asistir”.

Finalmente pidió a los venezolanos no perder la esperanza. “La gente pregunta, ¿Y esto se acaba cuándo? Sin duda, y yo lo decía en un entrevista a la agencia Efe, el tiempo juego en contra de Venezuela, no es que el tiempo juega en contra de Juan (Guaidó) o de la Asamblea, juega en contra de Venezuela. Te lo digo porque la gente se crea, lógicamente porque hay una desesperación, se crea una expectativa después de tantos años de lucha… que no podemos dejar que se apague”.

Y más adelante, sobre este mismo tema, Capriles remató: “Todo, para este Gobierno, es ganar tiempo, tiempo que el país no tiene, tiempo… parecería que para ellos es infinito, que no les importa que Venezuela se convierta en un cementerio. Ahora el tiempo juega en contra de nosotros, los venezolanos”.

Etiquetas: Barrios | Capriles | Maduro