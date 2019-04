Cabello: Quitarle la luz y el agua a un pueblo es un crimen de lesa humanidad

ND / 6 abr 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, acusó este sábado a los Estados Unidos de utilizar las sanciones para “quitarle” los alimentos, las medicinas, la luz y el agua a los venezolanos.

Así lo dijo durante la marcha oficialista que se dirige hacia el Palacio de Miraflores.

“Las sanciones son contra nuestro pueblo… Aplicar sanciones es una violación al pueblo de derechos humanos que debería ser considerada por la ONU como crímenes de lesa humanidad. Quien le quita el agua, le quita la luz, le quita la posibilidad de comprar alimentos y medicinas a un pueblo está cometiendo crímenes de lesa humanidad.y esto no lo está diciendo Diosdado. Ellos mismo (los Estados Unidos) se atribuyen esos hechos… nosotros aquí seguiremos resistiendo”.

Cabello también aseguró que el proceso judicial contra Juan Guaidó continúa y nadie, ni Elliott Abrams ni intrnamente, podrá detenerlo.

“Abrams no tiene ni arte ni parte en la justicia venezolana. Es un asesino. Quien debería estar preso es Abrams, condenado por genocidio en Centroamérica… Abrams, la opinión de él nos rebala. La justicia venezolana va de acuerdo a los tiempos de la justicia. No se los impone nadie, ni Abrams ni siquiera desde adentro alguien. Y con el caso del señor Guaidó se ha venido haciendo el procedimiento que corresponde sin ningún tipo de atropello ni afectar el derecho a a la defensa. Y el día que la justicia decida, ahí la justicia va a intervenir. Lo que diga Abrams no nos importa para nada”.

Cabello dijo que las movilizaciones opositoras del día de hoy han sido pequeñas. “Yo tengo el reporte que aquí en Caracas no han sumado 4 mil personas, que supuestamente hoy era el día de los días. Y tenemos el reporte de toda Venezuela: no hay movilizaciones salvo los guarimberos y los violentos en alguna parte… Nosotros estamos preparados para defendernos de ellos… Lo que sí es cierto, y no lo digo yo, es que cada dia esa oposición está peor, por dentro y por fuera”.

Etiquetas: Abrams | Cabello | Guaidó | sanciones