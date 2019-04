Cabello: Hay un gentío sancionado sin ninguna prueba

Jhoan Meléndez / 29 abr 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, dijo este lunes que existen funcionarios del Gobierno sancionados “sin ninguna prueba” pero que esas sanciones de EEUU “nos ayudan y nos suben más la moral”.

“Aplican el bloqueo desde hace más de 10 años, restringiendo poco a poco para ahogar a la revolución. Ahorita se están quitando la careta y EEUU dirige directamente el golpe de Estado contra Venezuela”, indicó Cabello a VTV en una rueda de prensa del partido.

En ese sentido señaló que no puede haber integración con EEUU “porque se creen los jefe del mundo y no nos van a venir a dar ordenes”, además cuestionó las recientes declaraciones de Elliott Abrams: “¿Quién es él para decir que el chavismo puede o no participar en unas elecciones? ¿Quién le da autoridad?”.

Por otro lado agregó: “Dicen que estamos construyendo una cárcel en Fuerte Tiuna (para Juan Guaidó). Eso es palangrismo puro, noticias pagas”, y también le enfatizó a Guaidó que la FANB “no se prestarán para imponer una dictadura en Venezuela”.

En otro punto dijo habló sobre la salida de la OEA. “Venezuela es tan respetuosa que respetamos la carta democrática de la OEA hasta el último instante (…) Somos tan respetuoso que cumplimos el trámite para salir de esa instancia, la cual debería desaparecer”.

Por último reiteró el llamado a la calle para el 1 de mayo “en una gran marcha”. “Tenemos todo fríamente calculado para mover a los trabajadores. Vamos a salir de Longaray. Nos vamos a mover hasta el centro de Caracas”, sentenció Cabello.

