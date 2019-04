Beatriz Becerra anuncia que dejará el parlamento europeo

Oleg Kostko / 17 abr 2019.- La europarlamentaria Beatriz Becerra anunció este miércoles que dejará el parlamento europeo por cumplirse el periodo de cinco años desde el momento que asumió el cargo como diputada de la referida Cámara parlamentaria de la UE.

“Desde mi última plenaria en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, me parece el mejor momento para hacer balance y despedirme. He trabajado con la intención de servir (en sus dos acepciones). Muchas gracias, de corazón, a todos los que me habéis acompañado en este apasionante camino”, informó Becerra en su cuenta de Twitter.

En el tuit la europarlamentaria adjuntó un video en el que declaró lo siguiente:

“Llegue al parlamento europeo en 2014 sin experiencia previa en cargos políticos intuía que debía aprender con rapidez y confiaba que los principios que tenían me sirvieran de brújula, también esperaba que mi experiencia profesional previa me permitiera salir adelante”

“Pero sabía que una cosa estaría en mis manos y era trabajar muy duro, puedo decir que acerté en todo esto, mis principios, mi experiencia y el esfuerzo, me han permitido terminar esta etapa como eurodiputada con la satisfacción del deber cumplido”

“Han sido cinco años apasionantes y durísimos, los desafíos migratorios, la agenda para el 2030, el Brexit, de la victoria de Trump, de Macron, del terrorismo yihadista, los años de Sajarov como herramienta del activismo incomparable, de un nuevo impulso en la lucha por la igualdad de género, del intento golpista en Cataluña y de la lucha democrática en Venezuela”.

“Ha habido sobresaltos atrocidades y desgracias pero también esperanza y humanidad, nos asusta el futuro nos desconcierta el presente y nos peleamos por el pasado, pero si miramos hacia atrás con un poco de objetividad veremos que sobrevivimos a épocas mucho más oscuras, que no partimos de cero y que hay un lugar adonde volver no para escondernos sino para retomar fuerzas y tomar todo lo que necesitamos para continuar el viaje que emprendieron quienes nos antecedieron y que seguirán quienes nos sucedan. Da igual que estés en política 5 años o 50, el camino nunca llega a su fin, la tarea nunca concluye lo importante es como lo afrontas”

Lea más: Perú: Alan García se disparó cuando fueron a detenerlo por el caso Odebrecht

Desde mi último #EPlenary en el @Europarl_ES #Estrasburgo, me parece el mejor momento para hacer balance y despedirme. He trabajado con la intención de servir (en sus dos acepciones). Muchas gracias, de corazón, a todos los que me habéis acompañado en este apasionante camino. pic.twitter.com/bIEtByjYUG — Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) 17 de abril de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Beatriz Becerra | Parlamento Europeo