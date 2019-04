Arria: Se espera muy poco de la ONU y de su secretario general

Luis Sequera / 29 abr 2019.- Diego Arria, ex representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), opinó que no tiene muchas expectativas de que la ONU pueda determinar los acontecimientos futuros de Venezuela, sin embargo acotó que podría influir en un cambio con respecto al tema humanitario.

Por medio de un video en Twitter, el diplomático se refirió a la reunión de este lunes del Grupo de Lima con el Secretario General ONU, António Guterres.

“El Secretario General señala que los representantes permanente ante Naciones Unidas al igual ante la OEA son aprobadas por gobiernos y no por Asambleas Nacionales. Seguimos pensando en el hecho de que la AN asumió erradamente las funciones de la presidencia, que en mi criterio, han debido dárselas exclusivamente al presidente Guaidó, y no compartirlas con los cuatro partidos, porque eso en vez de fortalecer lo que ha hecho es debilitarnos ante la comunidad internacional, que dicen que ‘los embajadores no los nombran las Asambleas Nacionales’, ese fue el argumento de México que dominó mucho la reunión en la OEA”, indicó Arria.

Más adelante, luego de analizar lo dicho por los diversos representantes del Grupo de Lima y Guterres en esta reunión, aunado a las acciones que ha llevado a cabo la ONU para tratar el tema de Venezuela, concluyó que “no veo muchas esperanzas de que las Naciones Unidas pueda de una manera u otra determinar los acontecimientos futuros, sino exclusivamente limitado al tema humanitario”.

Diplomáticos de once países del Grupo se reunieron con Guterres, y le entregaron la última declaración adoptada por sus miembros este mes en Santiago de Chile.

Reunión hoy del Grupo de Lima con el Secretario General [email protected] Mi opinión pic.twitter.com/F0MQSTJHJx — Diego E. Arria (@Diego_Arria) 29 de abril de 2019

vaya al foro

Etiquetas: António Guterres | Diego Arria | Grupo de Lima | ONU