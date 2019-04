Arreaza: Personas mueren porque no tienen medicamentos, gracias al bloqueo

Jhoan Meléndez / 25 abr 2019.- El canciller del Gobierno de Maduro, Jorge Arreaza, aseguró en una rueda de prensa desde la ONU que tienen retrasos de seis meses en pagos “no porque no tengamos el dinero sino porque estamos bloqueado y Estados Unidos se queda con él”.

“Tenemos miles de millones de euros y dólares bloqueados en la banca internacional, dinero que es para la medicina de los venezolanos”, aseguró Arreaza en transmisión de VTV, quien también afirmó que Elliott Abrams dijo que “como el golpe de estado fracasó ahora van por el colapso de la economía”.

“El dólar está prohibido en Venezuela, no podemos usarlo. No podemos utilizar la banca para hacer transacciones y pagar. Hay una ofensiva contra nuestro país y se arremete contra el BCV. Las personas mueren porque no tienen medicamentos o insumos, gracias al bloqueo injusto”, continuó el ministro.

Arreaza también aseveró que Estados Unidos “no tiene moral para sancionar a otro país. Ello les ha servido para decir que el modelo fracasó, tienen una guerra diplomática en todos los organismos”.

En ese sentido acusó a Carlos Vecchio, Gustavo Tarre y Ricardo Hausmann de ser “los autores intelectuales de las sanciones y el gobierno de Estados Unidos las ejecuta”.

Por último, negó que haya una gran deserción de militares venezolanos. “Solo un par de cientos militares de bajo rango han desertado a Colombia y ya quieren regresarse porque los utilizaron como una afeitadora y los desecharon”, concluyó.

Etiquetas: Arreaza | EE.UU | ONU | sanciones