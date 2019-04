Armando Armas: El oficialismo es “maldad pura”

ND / 19 abr 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, Armando Armas, reiteró a El Nuevo Herald que mientras Maduro no sea depuesto del cargo no se realizarán unas nuevas elecciones en Venezuela.

“El orden de los factores aquí sí altera el producto”, dijo Armas en una entrevista reseñada por el Nuevo Herald dando a entender que la secuencia de la hoja de ruta debe ser mantenida a toda costa, y que el plan continúa en vigencia.

“Lo que está establecido en Venezuela es el Estado delincuente, gobernado por jefes de operaciones criminales que han demostrado estar dispuestos a sacrificar a toda una población que padece de hambre y falta de medicinas para seguir enriqueciéndose a través del narcotráfico, el contrabando de minerales y la corrupción, a ellos la gente no les preocupa, son la maldad pura”, agregó.

Pulse aquí para leer la nota completa en El Nuevo Herald

Lea más: AP: Corto circuito habría causado incendio en Notre Dame

vaya al foro

Etiquetas: Armando Armas | elecciones | Maduro | maldad pura | oficialismo