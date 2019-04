Ángel Medina: Hemos avanzado en todos los campos internacionales

Eili Córdova/ 12abr 2019.- Este viernes, en una rueda de prensa, La Comisión Permanente de Política Exterior de la AN expresó su posición sobre el panorama internacional en relación a la situación de Venezuela y tildaron que los resultados son “un logro de todas las personas que luchan por un cambio”.

La diputada Marialbert Barrios enfatizó que, durante este tiempo, el gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado la represión y las detenciones arbitrarias.

“Los países libres siguen respaldando la lucha democrática del país. El día lunes vimos como distintos cancilleres de la Unión Europea, hacían un balance del trabajo realizado por el grupo de contacto. Al grupo le quedan 26 días y la intención real era establecer una meta para las elecciones libres. Aunque no se han obtenido mayores resultados, hemos visto como el régimen ha dado su muestra y voluntad de no darle una solución democrática a la crisis. Así podemos resumir las acciones del régimen: La detención arbitraria del dirigente y presidente del despacho del presidente encargado Juan Guaidó, Roberto Marrero. Son más 200 días del secuestro del diputado, Juan Requesens, y todavía no se termina de dar la audiencia preliminar. Se expulsó al embajador de Alemania. Se ha podido ver el saldo de toda la persecución a medios de comunican y demás civiles venezolanos en las jornadas de protestas, que han sido el resultado del colapso de los servicios de luz y agua”.

“Michelle Bachelet como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anunciaba que era importante y, en respuesta de ese informe que levantó la comisión técnica que estuvo en Venezuela, surgía de necesidad de constatar la materia de Derechos Humanos, esto es un logro de la mayoría de las personas que luchan por un cambio, que lucha por el cese de la usurpación, que buscan que se conforme un gobierno de transición y que esto resulte de la convocatoria de elecciones libres, justas, transparentes y democrática, solo así es posible que en este país podamos aspirar a ese futuro que tanto sueñan los venezolanos”, argumentó.

“Esta semana vimos como Carlos Vecchio recibió y entregó credenciales al presidente Donald Trump, por tanto, hoy la representación ante el pueblo de los Estados Unidos del pueblo venezolano la ejerce el señor Vecchio; esa es una enorme victoria, en especial para esos miles de venezolanos que se encuentran afuera, que son parte de la enorme diáspora que está en los Estados Unidos”, dijo el diputado Ángel Medina.

Por otra parte, aclaró que en los últimos días, han lograron avanzar en el campo internacional y están a solo pasos de conseguir el objetivo final: “Queremos dejar muy claro algo, esta victoria coloca a Venezuela en una nueva fase del conflicto internacional, para lograr la libertad. No queríamos dejar pasar esta semana, sin que los venezolanos tuvieran claro que hemos avanzado muchísimo en todos los campos internacionales, estamos conquistando enormes victorias para la libertad y seguir un camino que derive un cambio político en Venezuela. No se puede ver de manera aislada lo que está sucediendo, es decir, a la OEA por un lado, al Consejo de Seguiridad por otro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos por otro, ni los nombramientos de embajadores, todo esto forma parte de una sola estrategia, la estrategia para la democracias y para lograr la libertad. Hoy está dando sus frutos porque el mundo, se está ocupando de formar parte de toma de decisiones más efectivas, para que Venezuela logre recobrar su libertad”.

“Si algo quedó claro en el Consejo de Seguridad de la ONU, es que no es que el bloqueo ha derivado la crisis humanitaria, la crisis humanitaria que vive Venezuela es producto de un proceso complejo, que tiene que ver con una crisis política y que tiene que ser tratado en el marco de las Naciones Unidas. Es un enorme logro, porque en este momento lo que están usurpando el poder en Venezuela, se quedaron sin discursos, se quedaron sin argumentación porque no es el bloqueo el que ha creado la inflación, o la cantidad de niños con índice de desnutrición, han destruido la economía venezolana, todo esto es producto de una enorme crisis humanitaria”, aseveró Medina.

Por otra parte, Marialber Barrios destacó que “El día martes 9 de abril vimos como cesó la usurpación en la OEA, con el reconocimiento del representante diplomático propuesto por la Asamblea Nacional, el señor Gustavo Tarre, estos son logros que hay que capitalizar, que el pueblo venezolano se sienta acompañado hoy más que nunca. Son tres puntos que se deben destacar: El primero es el l anuncio de la presidenta de la Comisión Interamericana de los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien anunció la visita a Venezuela, reconociendo que en el país se violan los Derechos Humanos. Segundo tenemos respuesta del Grupo Internacional de Contacto, luchan para dar desde los dos ámbitos y los dos subgrupos técnicos, tanto en materia humanitaria como de elecciones libres y una respuesta con respecto a la crisis”.

