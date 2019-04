Ana Rosario Contreras: A Maduro se le cayó la mentira con la ayuda humanitaria

especial Enrique Meléndez / 19 abr 2019.- Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, celebró la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, por ser ellas “testigos de primera mano de la grave situación por la que están atravesando nuestros hospitales”.

“Al permitir el ingreso de la ayuda humanitaria”, agregó, “el gobierno de Nicolás Maduro queda desenmascarado en su mentira cuando negaba la crisis humanitaria”.

¿Qué balance tiene usted de lo que ha sido la primera entrega de la ayuda humanitaria?

-De acuerdo a las informaciones, que han salido a la opinión pública, sabemos que ahí vienen insumos médicos, medicinas y hasta plantas eléctricas. Esta ayuda está dirigida a ocho hospitales y a treinta ambulatorios, aunque no sabemos cuáles son esos ocho hospitales y esos treinta ambulatorios.

-Celebramos como gremio la llegada de estos componentes de la ayuda humanitaria. Y dejar claro que desde el año 2015 el tiempo nos ha dado la razón en cuanto a nuestra solicitud de permitir la entrada de la ayuda humanitaria; porque somos testigos de primera mano de la grave situación por la que están atravesando nuestros hospitales; que hemos calificado como crisis humanitaria.

-Porque no tenemos insumos, no tenemos medicamentos, no tenemos productos de limpieza, y esta es la razón por la cual nuestros hospitales son considerados como altamente contaminados, es decir, por carecer de un servicio de higiene adecuado.

-Al permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, el gobierno de Nicolás Maduro queda desenmascarado en su mentira cuando negaba la crisis humanitaria; la grave situación que se vive en materia de salud; como mintió cuando el día 23 de febrero al no permitir que por la frontera terrestre colombo-venezolana ingresara esa ayuda humanitaria alegando que no se necesitaba.

-Lo que sí queremos notar es que de ahora en adelante nos vamos a constituir en contralores sociales a los fines de comprobar que esa ayuda humanitaria, si ha llegado a su destino final para resolver los problemas de salud de inmediato que están afectando a la población venezolana. Esto sí lo vamos a verificar: primero, cuáles son esos ocho hospitales y esos treinta ambulatorios que va a señalar el ministro del Poder Popular para la Salud, el señor Carlos Alvarado, y allí el colegio de enfermería se va a convertir en vigilante.

-Lo que sí queremos reiterar es que como enfermeras somos testigos presenciales de las graves emergencias que se presentan, ya que la enfermería tiene que dar cumplimiento al plan que elaboran los médicos para atender los cuadros de salud que acuden a nuestros hospitales, y para las que no hay atención, porque la mayor parte de los equipos están dañados, no hay medicinas, falla el agua, falla la electricidad.

Ha corrido el rumor de que la ayuda sólo se prestará a aquellos pacientes que presenten el Carnet de la Patria. ¿Qué sabe usted?

-Si sucede eso, sería actuar en contra del texto constitucional; donde se contempla que la salud es un derecho de todos, y que no puede haber ningún elemento de discriminación para tener acceso a la salud, que es un derecho humano fundamental.

-El Carnet de la Patria es un instrumento de control social que ha establecido el régimen de Nicolás Maduro para presionar a la gente, y que solamente lo comparten quienes creen en este proyecto revolucionario, que hasta este momento lo que ha demostrado es una incapacidad muy grave en materia de salud; que nos ha llevado a que países tienen que ayudarnos; donde está hoy en día en riesgo la vida de muchos venezolanos, incluyendo, la de los mismos trabajadores.

-Porque nos están obligando a trabajar en unas condiciones de insalubridad muy elevadas; debido a que no tenemos artículos de limpieza; que no tenemos barreras de protección, están poniendo en riesgo también nuestras vidas.

-A esto se agrega el hecho de que los trabajadores del servicio nacional de la salud se encuentran en una situación de pobreza extrema; pues nuestros sueldos están ajustados al salario mínimo, y así el salario mínimo oscila entre tres y cinco dólares. De modo que es una doble situación grave los que estamos viviendo los trabajadores de la salud, lo cual incide hasta en la parte psicológica nuestra

-Es por ello que nosotros consideramos que el gobierno de Nicolás Maduro no está en capacidad de resolver los problemas de salud; razón, en consecuencia, por la cual los hermanos del mundo se han visto obligados a enviar esa ayuda humanitaria; que entendemos es para resolver una situación muy particular; como es la de alto riesgo en el se encuentran nuestros pacientes en los hospitales.

-Lo que significa que hay que rehabilitar nuestros centros hospitalarios; para que acudan todos aquellos venezolanos que hoy en día sufren de enfermedades crónicas, y que no pueden ser atendidos: pacientes renales, hipertensos, diabéticos, epilépticos. La emergencia compleja en materia de salud en Venezuela es una realidad, y esta es una denuncia que nosotros hemos hecho desde mucho tiempo. De modo que el gobierno ha tenido que reconocerla y permitir la entrada de la ayuda humanitaria.

Hay el temor en la opinión pública de que este proceso de la entrada de la ayuda humanitaria sea manipulado por el gobierno de Maduro; de modo que al final, lo convierta en un triunfo político. ¿Qué piensa usted?

-Yo creo que aquí más que hablar de triunfo o de derrota, aquí lo que habría que hablar es que al señor Nicolás Maduro se le cayó la mentira; incluso, una vez le escuchamos decir a la hoy vicepresidenta que Venezuela tenía para alimentar cinco países; cuando sabemos que hay un pueblo que se está muriendo de hambre, y que tú lo compruebas cuando ves a la gente comiendo de la basura.

-Igualmente, hemos visto al señor Nicolás Maduro decir en varias oportunidades que Venezuela no necesitaba limosnas; no obstante, tuvo que admitir que la Cruz Roja Internacional ingresara con la ayuda humanitaria; una situación que lo coloca a él y a sus funcionarios como unos mentirosos.

¿Dónde se están acoplando esos insumos y medicinas de la ayuda humanitaria antes de ser llevados a los hospitales?

-De acuerdo a la información que manejamos, están siendo llevados a unos espacios que tiene la Cruz Roja Venezolana. Pero me imagino que, antes de enviarse a su destino final, tiene que procederse a una distribución, ya que dentro de ese lote que ingresó hay plantas eléctricas; equipos para almacenamiento de agua; hay insumos médicos y medicinas. Estimo que la Cruz Roja Venezuela ya ha hecho un diagnóstico, un estudio a ese respecto.

-Pero yo tengo que decir algo: nos sorprendía enormemente queel miércoles se reportó que había largas colas en la estación del Zoológico del Metro; con motivo de un operativo de reparto de medicinas, y aquí yo quiero ser bien enfática: el manejo de los medicamentos no puede hacerse alegremente; pues hay que tomar en cuenta reglas establecidas por el ministerio de la Salud como es el transporte, el traslado, el almacenamiento de estos medicamentos.

-Recordando que estos medicamentos deben tener un principio activo, que puede ser alterado dependiendo de las condiciones atmosféricas; de modo que producto de una alteración por un agente atmosférico un medicamento puede fallar. Es decir, para el manejo de los medicamentos no basta con un cursito de unas dos horas; se necesita una preparación, y para eso debería tomar en cuenta la Cruz Roja Venezolana a los gremios profesionales.

