López Obrador a periodistas: “Son prudentes, si se pasan, ya saben lo que sucede”

Luis Sequera / 15 abr 2019.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante un evento con representantes de la prensa este lunes, comparó a los comunicadores mexicanos que trabajan en ese país con el periodista de Univisión Jorge Ramos, asegurando que son más “prudentes” que el mexicano-estadounidense.

“Dicen que Jorge Ramos es mejor periodista que ustedes, yo no creo. Ustedes son prudentes, si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede, pero no soy yo es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos que ya no son ciudadanos imaginarios. Hay mucha inteligencia en nuestro pueblo (…) Vamos a garantizar las libertades, diálogos circular, debate, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta”, dijo López Obrador.

Asimismo consideró inaceptable que los medios puedan desacreditar al mandatario, pero él no pueda hacer lo mismo. “Voy a ejercer mi derecho de réplica siempre y con respeto”, manifestó.

El pasado viernes 12 de abril, durante un evento, el periodista Jorge Ramos cuestionó la gestión del Jefe de Estado mexicano en materia de seguridad, puesto que en los primeros tres meses de su gobierno –según el periodista, asesinaron en este país 8524 ciudadanos. Además agradeció al ejecutivo las acciones para su liberación en Venezuela.

"Dicen que Jorge Ramos es mejor periodista que ustedes, yo no creo. Ustedes son prudentes, si se pasan ya saben lo que les pasa", expresó el presidente de México, @lopezobrador_ a periodistas en un evento este #15Abr. Video cortesía @RuidoEnLaRed #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/ALMkDO7L3P — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 15 de abril de 2019

Etiquetas: AMLO | Jorge Ramos | México | periodistas