Adultos mayores hacen largas colas para cobrar la pensión

Eili Córdova/ 16 abr 2019.- En gran parte del país los adultos mayores están haciendo largas colas para cobrar la pensión del Seguro Social. Según el IVSS, cobrarán la suma correspondiente al mes de mayo, es decir 18.000 bolívares, y por taquilla podrán obtener 7 mil.

“Dando cumplimiento a los lineamientos del presidente Nicolás Maduro Moros, el IVSS informa a las pensionadas y pensionados de la Patria que este martes 16Abr será depositado en sus cuentas la Pensión correspondiente al mes de mayo del 2019”, publicó la institución.

En el estado Zulia, los pensionados se quejan de pasar más de 10 horas en la cola, así lo informó El Pitazo: “Así está la cola de los pensionados en los centros bancarios de la Subregión Guajira. Denuncian que pasan más de diez horas en la cola”.

En la misma entidad también protestaron por la falta de efectivo, la noticia fue publicada por el periodista Dereck Blanco: “ZULIA. Maracaibo. Reportan protesta por falta de efectivo y combustible. Pensionados protestan frente a los bancos en la calle 72”.

Asimismo, Blanco también destacó que, en La Victoria, estado Aragua “Pensionados trancan la avenida frente a Banco Provincial para exigir el pago de su pensión”

En Bolívar, desde tempranas horas los ancianos están haciendo largas filas bajo el sol, “El dinero que nos entregan no alcanza para nada, y si no venimos a retirar el dinero hoy, ya luego no nos pagan”, replicó la pensionada Silvia González al canal en Vivo, VPI.

“Lo que están dando son siete mil bolívares y mil en billetes de 10, y que supuestamente la semana que viene dan el resto”, expresó Félix López a VPI.

Por otro lado, El Pitazo aseguró que “Pensionados y jubilados se quejan por la larga fila que deben hacer para cobrar su pensión correspondiente al mes de mayo. Son bs 18.000 mil, pero no en todos los bancos hay efectivo suficiente para atender la demanda de los pensionados”.

En la región de los Andes, la realidad no es distinta, “pensionados abarrotan entidades bancarias este martes santo debido a que ayer les cancelaron, pasan los días de conversión en largas colas. Trujillo”, difundió el diario Los Andes.

12:00pm | En la sede principal del banco de Venezuela cientos de jubilados y pensionados acudieron a retirar lo que les corresponde por mes. La gente se queja de que solo hay nueve mil bolívares en efectivo #16Abr – vía @ElizabethOstos https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/HdzMR5WQrA — El Pitazo (@ElPitazoTV) 16 de abril de 2019

#16Abr Pensionados hacen largas filas bajo el sol en Bolívar, Félix López: "Lo que están dando son siete mil bolívares y mil en billetes de 10, y que supuestamente la semana que viene dan el resto" – @VPITV pic.twitter.com/rx0Jwon8vL — Reporte Ya (@ReporteYa) 16 de abril de 2019

9:46 AM. ZULIA. Maracaibo. Reportan protesta por falta de efectivo y combustible. Pensionados protestan frente a los bancos en la calle 72/vía @RunRunesWeb — Dereck Blanco (@Dereckb) 16 de abril de 2019

#16Abr Pensionados abarrotan entidades bancarias este martes santo debido a que ayer les cancelaron, pasan los días de conversión en largas colas #Trujillo Vía @mayralinares pic.twitter.com/4nGQklE60p — Diario de Los Andes (@diariodlosandes) 16 de abril de 2019

Etiquetas: Bolívar | colas | Los Andes | pensión | Zulia