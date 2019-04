Actor Juan Carlos Gardié requiere ayuda tras complicación en un ojo

View this post on Instagram

Siempre fui un hombre de trabajo. El arte fue y es mi terreno. Ver, me resulta indispensable para crecer y para ofrecer. Mi ojo izquierdo sufrió por la retina y lo superé al menos a medias. Hoy, el silicón que bendijo hace un año mi recuperación, cambió de parecer y optó por opacar mi cristalino. Ahora la cirugía se complica y necesito ayuda para poder realizarla y ofrecer el mayor de mis esfuerzos desde el escenario, como siempre y preferiblemente como nunca. En resumen, colaboren conmigo, por favor, como actor, como cabeza de familia y como ciudadano de esta patria que besa ya los dinteles de la gloria. Dios les bendiga. Gracias. Nota: quienes deseen colaborar en bolívares, pueden hacerlo en la cuenta del BBVA nro. 01080027760100763599 a nombre de Juan Carlos Gardié CI: 4717522. Si no puedes aportar dinero, por favor comparte y multiplica el mensaje. Gracias. https://www.gofundme.com/granito-de-area-por-los-ojos-de-juan-c-gardie?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fb_co_campmgmtbnr_w&fbclid=IwAR3UscQkGDll7xUS3-uPh7gJWIg6nM17fJN-H_LN3-11oA_Zq0CxDjWET-Q