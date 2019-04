11:18 am: Ni Motta Domínguez ni Corpoelec han informado sobre el plan de racionamiento

ND / 1 abr 2019.- Las cuentas Twitter del ministro Luis Motta Dominguez y la cuenta oficial de Corpoelec no han informado a esta hora (11:18 am) sobre el plan de racionamiento eléctrico que supuestamente debería comenzar hoy.

Motta Domínguez ha publicado 9 tuits, todos referedos a la cadena de anoche de Nicolás Maduro. En el caso de Corpoelec, ha publicado 17 tuits hoy, todos retuits de Maduro, del ministro Motta Domínguez, quien – ya dijimos – retuitió a Maduro, y del Ministerio de Energía Electrica.

Maduro anunció este domingo el inicio de un plan de racionamiento eléctrico en el país que durará 30 días. En ese tiempo, según dijo, espera resolver los fallos que ha presentado el sistema desde el 7 de marzo, cuando empezó una secuencia de apagones nacionales.

“He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga (racionamiento)”, dijo el líder chavista en la primera aparición que hace en televisión desde que el lunes un corte de luz afectara a todo el país sin que haya podido resolverse el problema desde entonces, según reportó la agencia Efe.

