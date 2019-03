¿Se “capriliza” Guaidó?

No vamos bien. Ni siquiera vamos. Lo peor es que el estancamiento en el que estamos cayendo representa la supervivencia para el régimen, el empantanamiento para la oposición y la condena para Venezuela. Quienes creen que el cerco internacional y las sanciones económicas harán que Maduro renuncie, se equivocan. El empeoramiento de la situación del país le tiene sin cuidado al tirano. Mientras él siga en el poder, gana.

Otra realidad es que la carestía de todo se agudizará en el corto plazo con las limitaciones impuestas recientemente por los Estados Unidos, haciendo que la ayuda humanitaria, de la que ya no habla Guaidó, se haga tan indispensable como urgente, y ya no sólo como una coartada para forzar una intervención militar externa. La entrada de medicinas y comida, que sigue acumulándose en las fronteras, debe hacerse efectiva a la brevedad, no sólo por la calamitosa situación de la mayoría de la población venezolana, sino porque el flujo de la tan necesaria ayuda externa se detendrá ante lo que luce como un chasco.

Guaidó parece actuar pendularmente, un día como analista y el otro como agitador político; lamentablemente poco como el líder de oposición que nos devolverá a la democracia. El proselitismo y la agitación política son innecesarias para un pueblo que ya está convencido y movilizado.

Invitar a más manifestaciones, marchas y mítines, es arriesgarse a provocar el hastío del sufrido pueblo venezolano y empujarlo al desmoronamiento moral. Adicionalmente, la disposición del régimen a reprimir la protesta, inducirá a la comunidad internacional a pensar que no queda otra vía que negociar un acuerdo capitulante que salve a Maduro, solución que es promovida por el chavismo “disidente” y la oposición “mudera” de siempre.

Guaidó debe comprender que más vale equivocarse siendo audaz que seguir la suerte de los líderes anteriores que fracasaron creyendo que la tiranía se derrota “haciendo política”. Sería fatal que se “caprilice” y se interese más en consolidar su liderazgo político, que en lograr el “cese de la usurpación” que es la clave de todo cambio. Después se subir como un cohetón, sería muy triste que este inspirador liderazgo explote y se venga abajo. Su tarea histórica es desbancar a Maduro. Si no lo logra, será otro cadáver político antes del Domingo de Resurrección.

[email protected]

Twitter: @WolfgangUMolina

vaya al foro

Etiquetas: Wolfgang U. Molina