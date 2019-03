Winston Cabas, sobre segundo apagón: No hubo incendio provocado, explotó un transformador

ND / 27 mar 2019.- El presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Winston Cabas, descartó este miércoles la teoría ofrecida por la administración de Nicolás Maduro, sobre que el segundo apagón obedece a un incendio provocado por la oposición venezolana.

“Ahí no hubo ningún incendio, explotó un transformador porque colapsó, cumplió su vida útil. 40 años. En el Guri todo está militarizado y esa explosión ocurrió dentro de Guri; el transformador explotó porque no se le hizo el mantenimiento adecuado”, expresó el ingeniero en entrevista para Noticias en Vivo, por Vivo Play.

Cabas indicó que la crisis eléctrica del país se viene denunciando desde el Colegio de Ingenieros desde hace aproximadamente 10 años, “lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, esto es un peregrinaje de hace más de 10 años, es un desastre lo que está ocurriendo con nuestro sistema eléctrico nacional”, apuntó.

Indicó además que Corpoelec era una empresa que contaba con más de 53 mil trabajadores, sin embargo, dice que la mayoría se ha ido en medio de la diáspora venezolana, quedando pocos “héroes” –así definió al personal que queda en Corpoelec- haciendo lo que puede para sostener el sistema eléctrico.

“Si no hay recurso humano, mano de obra calificada, quién hace el mantenimiento adecuado. A duras penas los trabajadores que quedan pueden hacer el trabajo, pero ya no tenemos esa calidad específica en recurso humano, no tenemos acceso a repuestos, materiales. Son situaciones delicadas y esto hace que se produzca este nuevo apagón”, resaltó.

Cabas insistió en descartar la tesis del sabotaje, “porque ese sistema de supervisión y control está diseñado sobre una plataforma que no permite el acceso desde el exterior”.

De igual manera el ingeniero denunció que “en la generación termoeléctrica hay un hueco grandísimo de corrupción y el gobierno nacional no ha permitido que la Asamblea Nacional interpele a estos señores”.

En tal sentido pidió, en nombre del Colegio de Ingenieros, que se realice una auditoría técnica al sistema eléctrico para corroborar que hay “beneficios” a la corrupción.

Etiquetas: apagón nacional | crisis electrica | Winston Cabas