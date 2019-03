Vecchio: Entiendo la angustia pero en los próximos días veremos resultados

Jhoan Meléndez / nota de prensa / 28 mar 2019.- El embajador de Venezuela ante EEUU designado por Guaidó, Carlos Vecchio, afirmó que “en los próximos días verán resultados” sobre la reuniones de Fabiana Rosales en Washington.



Así lo dijo durante una reunión de la diáspora venezolana en Wahsington.

“La unión de los venezolanos y la permanente movilización en las calles contra la dictadura son condiciones esenciales para producir el cambio. Yo he dicho que no podemos solo pero no estamos solos. Estamos respaldados por la comunidad internacional, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos en un esfuerzo bipartidista, porque esta es una lucha del mundo libre contra la dictadura y en cada reunión hemos pedido el apoyo que necesitamos y están dispuestos a acompañarnos y en los próximos días verán resultados”.

Luego agregó: “entiendo perfectamente la angustia de nuestros hermanos venezolanos. Yo tengo a mis padres y la mayoría de mi familia allá, y no en Caracas sino en el interior, con bastante riesgo. Por eso sé que en Venezuela no estamos contando vidas, sino que estamos contando muertos producto de una persona que ha implementado un modelo que nos tiene hoy donde estamos. Ese es el drama que enfrenta nuestro país que no distingue condición social, edad ni sexo. Se lo he dicho a toda la comunidad internacional: esto hay que pararlo ya. Ya basta de tanto dolor. Son 20 años de sufrimiento y nuestra lucha es por todos los que están sufriendo y eso es lo que nos moviliza, hacer todo lo que tengamos que hacer para que los venezolanos recuperemos nuestra libertad y comenzar a progresar”.

Vecchio alertó que ante el “cambio abrumador que está en marcha” en Venezuela, “la dictadura quiere generar confusión y tensiones, y hacernos ver que ellos tienen el control, pero yo les pregunto: ¿quienes tratan de llevar soldados rusos a Venezuela muestran fortaleza o debilidad? Es una demostración de gran debilidad ante la expresión de cambio de un pueblo que no van a poder parar. Ante ello, tenemos que mantenernos unidos cuando tenemos tan cerca la libertad, estamos haciendo las cosas que hay que hacer responsable y seriamente y es importante seguir avanzando y no dejar de creer en cada uno de nosotros para producir el cambio político en Venezuela”.

En este sentido pidió a los venezolanos no perder la esperanza. “Hace dos meses nadie se imaginaba que Juan Guaidó sería Presidente, que más de 60 países estarían firmes con Venezuela, que tendríamos movilizaciones sin precedente en Venezuela, que tendríamos algunas sedes diplomáticas y Citgo a disposición de la Venezuela Libre y de Juan Guaidó, que la Primera Dama más joven de Venezuela tendría el recibimiento que ha tenido esta semana en la Casa Blanca; pues imagínense lo que viene, lo que podemos conquistar… Yo voy a regresar a Venezuela muy pronto porque vamos a recuperar el poder en Venezuela y todos los venezolanos vamos a llegar a Miraflores. Ese es el futuro que nos espera”.

Tanto Rosales como Vecchio resaltaron en sus intervenciones que la “lucha” que están dando los venezolanos “es una lucha entre democracia y libertad, entre la vida y la muerte”.

Lea más: CNN: Se fue uno de los dos aviones rusos

vaya al foro

Etiquetas: Carlos Vecchio | Fabiana Rosales | Guaidó | Trump