UCAB reanudará sus actividades por completo este #1abr

ND / 31 mar 2019.- La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) mantiene el inicio de actividades para mañana 1 de abril, en concordancia con el comunicado de las autoridades académicas del pasado 27 de marzo, indicó la institución en un tuit en su cuenta @lacatolica.

El anuncio se hizo minutos después de que el régimen de Nicolás Maduro, a través de de su ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, indicara que el día de mañana será laborable pero con horario restringido.

Sin embargo, aún no se conoce si para llegar hasta la UCAB habrá Metro, pues el sistema no ha funcionado durante todo el fin de semana, y el viernes, tras operar a media máquina todo el día, hubo un apagón a las 7 de la noche del cual el país, y Caracas, no se recuperan aún completamente.

El comunicado suscrito el 27 de marzo, señala que “de acuerdo con la información disponible de expertos, la situación no será solventada en corto plazo”, e indica que se evaluarán las circunstancias especiales que puedan ir surgiendo durante la contingencia eléctrica, que, como señala la propia UCAB, parece estar lejos de remitir.

Paralelamente, este lunes 1 de abril se realizará en el Aula Magna de la UCAB un acto por el 1er aniversario del Frente Amplio Venezuela Libre.

Noticiero Digital continúa prestando servicios restringidos debido a la contingencia eléctrica y a las fallas en servicios de Internet. Rogamos disculpas a nuestros leales internautas y trabajamos para poderles brindar el servicio informativo más preciso y relevante posible en medio de la contingencia.

vaya al foro

Etiquetas: apagón nacional | Ucab