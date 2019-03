Horóscopo de la semana del 18/03/2019

Empezamos una semana variadita, Mercurio sigue retro, entre otras habrá que poner más atención a lo que tiene que ver con transporte, vehículos, estudios de medicina, competencias de velocidad, discusiones (porque se pueden hacer infinitas) y con todos los documentos, acuerdos, negociaciones, conversaciones o firmas, todo lo anterior para evitar devoluciones, confusiones, engaños o errores.

Aumenta la posibilidad de que la gente mienta.

La probabilidad que las cosas que comiences lo hagan con buen pie rondará el 30%.

Se ve este lunes como un día de cierre, en el que abundarán los cambios de opinión y al menos un suceso que distrae la atención de los involucrados, por su impacto.

La calidad de las actividades cotidianas ni fu ni fa, por lo que dependerán desde qué lado interpretes lo que pase… la sugerencia es que prefieras el positivo. La inclinación de las personas sensibles a las energías imperantes será a la de sentirse fogosos, con ganas de actuar y de ganar.

Cualquier cosa de insólito puede pasar, como sabes, en estos casos conviene estar pendiente de las señales para poderlas atajar a tiempo y sacar provecho de lo que suceda, por picar adelante.

Se podrá sentir cierta inestabilidad porque por un lado termina un ciclo solar y por otro el lunar está tomando impulso… la cuestión será en que sepas aprovechar cada una según tus circunstancias.

Como siempre, los riesgos son varios más en esta oportunidad aumenta la ocurrencia de sismos, aludes, temperaturas extremas, hundimientos, estructuras que colapsan, insólitos, de pérdidas, extravíos, explosiones, ataques terroristas o sexuales, problemas en montañas, funerarias, basureros, bancos, sitios donde se guardan cosas, competencias, relativos al fútbol, alturas, de caídas, por acciones militares, secuestros, desapariciones, repeticiones poco agradables, o de que pierdas el control de las emociones. Incendios, tiroteos, caídas, peleas, golpes, acciones de militares o accidentes varios con fuego, lo calientes o lo que es cortante.

Caso que vayas a seguir lo que te pide tu cuerpo, mide bien las consecuencias antes de hacerlo.

Si llega el momento de retirarte, no titubees hazlo de inmediato, ten presente la enseñanza hindú que dice “lo que termina, termina” de nada sirve alargarlo “a ver qué pasa”, enfrenta la situación, si ya no sientes nada allí o notas que no puedes hacer más nada, retírate.

Desecha lo que no sirve y aprende a manejar las situaciones que consideras tóxicas, huir de ellas no te ayuda a crecer.

El color dorado o naranja. La música que te serena, el incienso de mandarinas. La clave: se un observador, que sabe que nada es bueno o malo, solo es.

Dice el horóscopo que será mejor no planificar nada importante para martes y miércoles. A diferentes horas de esos días, dependiendo de dónde vivas, Sol se encontrará recorriendo el último grado del signo Piscis. Se deberán cuidar más que otras veces todos aquellos que hayan nacido en los últimos días de su signo.

Todo debe estar bien limpio, decorado con flores y frutas especialmente manzanas, mandarinas, piñas y naranjas. Serán días para agradecer y esperar el inicio del año astrológico, el cual compite, en ser el verdadero, con el año chino.

Es día de los José ya que se recuerda el nacimiento del papá de Jesús, por lo cual, además en algunos países como España, se celebra el día del padre. San José es el patrono de “la buena muerte”, de los niños que están por nacer, los carpinteros y de los emigrantes, entre otros.

Un dato curioso un 19 de marzo en el 721 a.C. se avistó el primer eclipse del que se tiene registro. Otro… según Wikipedia es el “día del hombre” en Colombia, aunque internacionalmente sea el 19 de noviembre.

El miércoles nos daremos el feliz año astrológico y celebraremos el cumpleaños de Gaia. Sol en Aires, los días empiezan a ser Libra invitándonos al equilibrio y a lograr la serenidad interior, sensibles al biorritmo de Venus el cual pasará a estar claramente en positivo a partir del 26 (y se quedará así hasta el 18 de abril).

Es el día internacional de la Felicidad y corresponde al equinoccio de primavera en el norte y de otoño en el sur. Rodéate de energías positivas para los próximos 12 meses, a partir de las 21:58 GMT, pasando los días hasta el primero de abril a la misma hora, regalando sonrisas y viviendo el lado positivo de cada situación… en Santosha, diría el maestro yogui Patanjali, es decir haciendo lo que te causa bienestar y lo que te hace sentir felicidad, que suele ser sonreír, reírte a carcajadas, comer chocolate, recibir los rayos beneficiosos de Sol (con la debida protección), hacerte masajes, meditar, estudiar yoga o practicar sus asanas, bailar, cantar, escuchar música, pintar, moldear, jugar, realizar ejercicios respiratorios, correr, ir en bicicleta, nadar, etc.. , la fase de la princesa de la noche, como verás más adelante estará a favor para eso.

La pequeña luminaria nos vuelve a regalar una Súper Luna llena, llamada “Rosa” por los nativos americanos porque se da cercano del comienzo de la primavera, inspirados en las flores silvestres Phlox, cuya floración corresponde a esta estación. Propicia para preparar agua de rosas y llevar a cabo rituales de amor y prosperidad.

A partir de este momento aparecen las hadas montadas en sus libélulas y mariposas en los jardines, por lo que, si no lo tienes aún, aprovecha, también, para preparar su polvo mágico o montar un jardín miniatura para ellas.

Atento con mi cuenta Instagram @lograndoprosperidad porque celebrando tantas cosas lanzaré un concurso.

Para el jueves se discreto con los planes. Pueden ocurrir hechos (ausencias, ataques, traiciones) de esos que nos hacen pensar que algo se apaga dentro de la gente o en lo que se estés llevando a cabo. A los que les ocurriere deberán reunir fuerzas para volver a empezar, hecho esto, restará actuar con perseverancia y firmeza, el contrincante terminará por perder.

Es el viernes el día internacional del agua, bendícela, colócala en jarrones con corazones, imprégnala de tu amor. Bendecir el agua es mágico.

Tendremos un sábado para poco a poco ir salvando los obstáculos, con ayuda o con dificultad, las energías del día deben ser aprovechadas, pero con prudencia no vaya a ser que “salgas de la sartén para caer al fuego”. Ten presente que en el periodo entre Luna llena y Cuarto menguante se disfrutan más las actividades sociales y se le saca mejor provecho a las ecológicas.

Para aquellos que están luchando por algo, el horóscopo del domingo les dice que las energías se están moviendo, en especial las que nacen de hechos que dan miedo, esas insuflan fuerzas. Siempre después de periodos difíciles vienen unos felices. Los obstáculos están siendo vencidos hay que estar pendiente y detectar hacia donde evolucionan los hechos, para, de ser necesario, aplicar correctivos. Adelante que una victoria está cerca.

¡Feliz año!

Namaste

vaya al foro

Etiquetas: Susana Colucci