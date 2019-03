Horóscopo de la semana del 04/03/2019

En la tradición hindú este lunes se celebra la gran noche de Shiva: Maha Shivaratri. Para quienes no saben a quién representa Shiva, les copio a continuación las palabras de Swami Muktananda: “Shiva no es hindú, ni musulmán, ni budista, ni cristiano. Él es tu propio ser. Es el ser de todos. Shiva es la suprema felicidad. Shiva es el amor ilimitado. Shiva es todopoderoso…. Repite siempre el nombre de Shiva”. Si quieres aprovechar las energías positivas de la festividad repite 108 veces el mantra Om Namaja Shivaya.

No se ve como el mejor de los días, Mercurio transita el último grado de Piscis por lo que aumenta el riesgo de perder documentos, extraviarte al momento de ir a un lugar que no conoces, tener conflictos en acuerdos o negociaciones, caer en engaños, confusiones o errores. Sin olvidar que todo tiene dos lados y que tú la capacidad de encontrar el positivo.

Si tienes que presentar un examen, dar un discurso, hacer una presentación o trabajar en comunicaciones da lo mejor de ti. Podremos saber de actos lascivos, problemas con niños, accidentes por aceites u otros derivados del petróleo, fuertes vientos, sismos seguidos de alerta de tsunamis (que se pueden hacer o no, realidad) o, de fraudes. Noticias poco claras o referentes a suicidios, naufragios, intoxicaciones, asfixias, ahogamientos, drogas, centros de reclusión o los pies.

El color que te haga sentir seguro, el incienso de jazmín y la música que te cause bienestar. La clave: Cautela, no dejes que te dominen las emociones.

Si te levantas antes del amanecer podrás ver a Luna, más arriba a Venus, seguido por Saturno con sus reflejos dorados y sobre tu cabeza a Júpiter.

Junto con el martes es de Carnaval, en los países que se celebra. Las fiestas del dios Baco, de donde proviene el término bacanales. Aprovecha la alegría del ambiente para regalar sonrisas.

Ambos días puedes sentir que te aumenta la presión sanguínea, que generas rápidamente las respuestas que te permiten decidir entre luchar o huir, y que si decides luchar, podrás tener reacciones que en situaciones normales no tendrías y, que te permitirán salir de peligro.

Advertencia: aumenta la tendencia a caer en estados de depresión, de tensión o de agresividad. Si estás a punto de dar a luz toma previsiones.

No te sometas innecesariamente a situaciones de estrés ni desperdicies tu energía, y cultiva la esperanza. Mientras más sonrías mejor.

Los asuntos del amor, de capa caída y si tienes que ir para la peluquería o hacer grandes compras, evita dificultades, discusiones, actos impulsivos o peleas. Cuidado con lo que es rojo, está caliente, tiene electricidad o corta.

Pendiente de los anuncios de Urano, ya pronto a dejar el signo de Aries.

Si te quedas en casa aprovecha, si no lo has hecho aún, para mover de sitio 27 objetos que tengas más de un año sin mover, para limpiar gavetas y escaparates, para botar lo que no sirve, regalar lo que no uses y renovar lo que puedas renovar. Para tener a mano tu lista de deseos, tus planes, tus objetivos y revisarlos.

El martes, Mercurio empieza a verse retrógrado. Permanecerá así hasta el 28 de marzo. Si tu ascendente es Géminis o Virgo evita comprometerte a hacer lo que no estás seguro que puedes cumplir. Durante todo el periodo no convendrá comenzar nada importante a menos que conozcas la mejor hora astrológica para hacerlo, deberás poner más atención que otras veces a lo que tenga que ver con documentos, firmas, paseos, viajes, traslados, acuerdos, negociaciones, conversaciones, ideas, estudios o niños. Aumenta la probabilidad de ser incapaz de anticipar errores, confusiones o engaños. Bastante intenso los primeros tres días porque estará en el último grado de Piscis.

Caso que tengas que realizar las actividades que acabas de leer, mantener por unos minutos el Budhi mudra puede ayudar. Para ver cómo se hace sígueme en mi cuenta Instagram @lograndoprosperidad.

Estaremos viviendo momentos para estar pendiente de lo que pasa, porque si estás consciente, podrás realizar los cambios necesarios en tu actitud y empezar así a cambiar al mundo.

Debemos tener siempre presente que la vida invariablemente nos pone por delante las circunstancias para que tomemos el camino de la dicha, y no se cansa de hacerlo… aumentando la intensidad hasta que hagamos caso a las señales (si te adelantas te puedes ahorrar sinsabores).

La sugerencia es la de no acostumbrarse a lo que no es justo. Resalta el principio samurai que dice que lo que está torcido hay que enderezarlo, porque si no “los cielos te mirarán avergonzados”. Las energías estarán a favor para hacerlo, mientras el camino escogido sea valedero y te esmeres para que salga todo bien desde la primera vez.

Las actividades cotidianas se ven opacadas por eventos que pueden ser impactantes. El color azul, el incienso de jazmín o sándalo, el sonido del agua del mar acariciando la arena. La clave: actuar con astucia si quieres eliminar de tu vida algo que te fastidia.

El miércoles será de Luna nueva. Podrás empezar el ritual de las 49 planas, renovar el cheque de la abundancia, actualizar tu lista de los deseos o prenderle una vela al santo de tu preferencia para hacerle algún pedido especial, siempre y cuando lo hagas a la hora exacta de la fase.

Comenzamos un ciclo, los siguientes siete días las energías presenten minimizan algunos de los anuncios de Mercurio retro, facilitando actividades como las de recibir instrucciones, inducciones o transmitir ideas que quieres que sea tomadas por aquellos que necesitas que te ayuden con algo. Serán días de baja energías en los que Luna poco a poco vuelve a irradiar la luz de Sol, por lo que es posible que notes que te fatigas. Si es así descansa antes de continuar con lo que estés haciendo.

Urano deja de verse en el grado 29 de Aries; todos sentiremos un alivio.

Para los católicos es miércoles de cenizas y comienza el conteo de 40 días para la semana santa.

Si quieres atraer a tu espacio predilecto, noticias que agradan, cosas nuevas o sorpresas positivas, el jueves podrás colocar el platito, el vaso y la cuchara.

El viernes no hará falta apresurarse, sabe que todo sucede en el orden establecido y el momento perfecto según las circunstancias y las decisiones que hayas tomado, es por eso importante evaluar cada acto, pensamiento y palabra antes de darle forma, para que sean afines con nuestros objetivos… hay que controlar la mente.

La recomendación para el sábado es la de seguir a tu yo verdadero, lo cual te libera de dudas y prejuicios y te permite disfrutar del ahora sin miedos, plenamente.

El domingo corresponde quitar el platito, el vaso y la cuchara. Será favorable, además, para realizar meditaciones que te permitan acercarte a los espíritus de luz y ponerte en contacto con otros planos, si te gustan lo mantras puedes usar el Radha Soami Deva Devi Radha Soami Sat Nam repetido 108 veces, que no solo te ayuda a abrir los canales de comunicación astral, sino que, al cantarlo, colaboras para que cese el maltrato a Gaia, a las plantas o a los animales, y puedes usarlo cuando quieras que sea escuchado un petitorio muy especial.

Por ser el segundo domingo de marzo comienza el horario de verano en los Estados Unidos, que se mantendrá vigente hasta el primer domingo del mes de noviembre.

Namaste

