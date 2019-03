“Simulacro de golpe de estado”, reacciones a la convocatoria de Guaidó

Jhoan Meléndez / 27 mar 2019.- El presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, convocó para el próximo 6 de abril un simulacro de la “operación libertad”, el cual implica una movilización masiva hasta Miraflores, lo cual ha generado reacciones tanto en la oposición como en el oficialismo.

“Lo bueno es que el tipo está convocando un simulacro para practicar como quiere masacrar al pueblo chavista, lo malo para ellos es que nosotros no somos pendejos. Vean que para robarse el dinero del pueblo en el extranjero no convocó simulacro, eso sabe hacerlo. Nosotros Venceremos”, afirmó en Twitter el presidente de la ANC, Diosdado Cabello.

“El presidente interino quiere dar un simulacro de golpe de estado el 6 de abril. Que se apure, porque cada día más países que lo apoyaban le están dando la espalda”, aseveró en dicha red el comunicador Luigino Bracci Roa.

“En qué cabeza cabe esperar un viaje de días para hacer un fulano simulacro que obviamente terminará en nada cuando tienes en tus manos la posibilidad de resolver el problema mediante el 187.11. Guaidó es otro cómplice de esta desgracia, un Capriles más”, apuntó el analista político, Eduardo Flores.

“Me parece una idea arriesgada, por no decir errada, lo del simulacro. Tal vez me equivoque. Pero el ciudadano común en Venezuela ya no tiene cómo soportar lo verdadero como para pedirle ahora que simule”, dijo el editor Luis Yslas.

“El simulacro lleva 20 años”, alegó el comunicador Daniel Lara Farías.

“Apenas me estoy enterando de los detalles del Simulacro de la Operación Libertad.- Me dicen que “Enseñaran a la gente a evitar la represión”. Espero que no sean charlas de fanáticos de Gandhi diciendo que: Te tienes que sentar y levantar las manos mientras te dan una paliza”, argumentó Saverio Vivas.

“Un simulacro para sacar a Maduro. Carmona Estanga se debe estar muriendo de la risa”, concluyó el periodista Rufi Guerrero.

Lea más: Trump recibe a esposa de Guaidó y amenaza: “Rusia tiene que salir de Venezuela”

Lo bueno es q el tipo está convocando un simulacro para practicar como quiere masacrar al Pueblo Chavista, lo malo para ellos es q nosotros no somos pendejos. Vean q para robarse el dinero del Pueblo en el extranjero no convocó simulacro, eso sabe hacerlo. Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 27 de marzo de 2019

El simulacro de presidente interino quiere dar un simulacro de golpe de estado el 6 de abril. Que se apure, porque cada día más países que lo apoyaban le están dando la espalda. — Luigino Bracci Roa (@lubrio) 27 de marzo de 2019

En qué cabeza cabe esperar un viaje de días para hacer un fulano simulacro que obviamente terminará en nada cuando tienes en tus manos la posibilidad de resolver el problema mediante el 187.11. Guaidó es otro cómplice de esta desgracia, un Capriles más. — Eduardo Flores® (@EduardoJFloresF) 27 de marzo de 2019

Me parece una idea arriesgada, por no decir errada, lo del simulacro. Tal vez me equivoque. Pero el ciudadano común en Venezuela ya no tiene cómo soportar lo verdadero como para pedirle ahora que simule. — Luis Yslas (@luisyslas) 27 de marzo de 2019

El simulacro lleva 20 años. — Daniel Lara Farías (@DLaraF) 27 de marzo de 2019

Apenas me estoy enterando de los detalles del Simulacro de la Operación Libertad.- Me dicen que "Enseñaran a la gente a evitar la represión". Espero que no sean charlas de fanáticos de Gandhi diciendo que:

-Te tienes que sentar y levantar las manos mientras te dan una paliza. — Saverio Vivas (@saveriovivas) 27 de marzo de 2019

Un simulacro para sacar a Maduro. Carmona Estanga se debe estar muriendo de la risa https://t.co/KazoZu9zVW — rufi guerrero (@rufian) 27 de marzo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Cabello | Guaidó | operacion libertad