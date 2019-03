Sergio Vergara, sobre Marrero: Esta es la represión del socialismo del siglo XXI

Oleg Kostko / 21 mar 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, Sergio Vergara, calificó como una violación a los DDHH el allanamiento y posterior detención del diputado a la Asamblea Nacional Roberto Marrero.

“Queremos denunciar la violación de ddhh que ha sucedido en Roberto Marrero, Luis Aguilar y yo, cuando eran las 2:30 am sentí como golpeaban las puertas de mi casa, luego de unos minutos de salir de la somnolencia, vi por la ventana la presencia de unas unidades Toyota marcada con Sebin, e inmediatamente fui a buscar mi teléfono, y notificarle a Roberto Marrero que estaban tratando de entrar a mi casa”, expresó Vergara en declaraciones dadas a TVVenezuela.

Vergara relató cómo fue el allanamiento a su casa. “Procedí a vestirme, tomar mi credencial y esperar que sucediera lo que estaba provocando en mi casa, podía ver desde adentro que habían funcionarios encapuchados con armas largas intentando entrar a la vivienda”.

“Esperé con credencial en mano, ingresaron armados, me apuntaron, les dije que era diputado, me exigieron que bajaran, me sometieron, me lanzaron al piso, me pedían que pusiera la cara contra el suelo y las manos en el cuello”.

“Así me tuvieron varios minutos mientras sentía el ingreso de múltiples personas que revisaban la casa, forzaban mi closet, mientras les reiteraba que soy diputado a la AN, que tengo el derecho constitucional y que la estaban violentando y que las órdenes son inconstitucionales. Me levantaron, me sentaron en el sofá e ingresaron dos civiles, uno de ellos con un carnet del MP, fiscal Farik Mora y presumo que la otra fiscal Dinora Bustamante”.

“Así me tuvieron, ingresaron con mi chofer, Luis Aguilar, quien dormía en la conserjería nosotros en todo momento exigimos que detuvieran esa acción, forzaron la vivienda de Roberto Marrero y podía ver cómo prendían y apagan luz, movimiento de sombra, y pasada más de 2 horas llegó el fiscal a decir que habían cometido un error conmigo, que respetaban la inmunidad parlamentaria”.

“Evidentemente cumplían órdenes superiores, también mostraron la orden de allanamiento de mi vivienda, que parecía como la de Roberto Marrero. En ese tiempo, mi chofer y yo, nos mantuvimos en la vivienda, se llevó al chofer que bajo argumento, que lo traía para entrevistas”.

“Aun no tenemos la certeza si los tienen aquí secuestrado. Antes de irse, Marrero gritó: Sergio me metieron dos fusiles y una granada, es una clara siembra como han hecho con otros diputados”.

A juicio de Vergara “buscan burlarse de la comunidad internacional que hoy está presente con la Comisión Técnica de DDHH, rechazamos esta situación, pero en ningún momento la intención que tiene el gobierno de amedrentar a Juan Guaidó, permitirá que él o la AN retroceda en la intención de lograr el cese de la usurpación. No hay cadena de mando y como en otro momento, este tribunal es utilizado por Diosdado Cabello para tratar de impartir ordenes ilegales”.

“Nosotros vimos más, pudimos evidenciar con vecinos más de 50 funcionarios actuantes, más de 15 vehículos, armados, entraban y salían de la vivienda de Roberto Marrero, hoy rechazamos la situación, la comunidad internacional está clara”, mencionó.

El parlamentario relató que “un funcionario me dijo que nosotros queríamos una intervención militar, le dije que lo que queremos es un cambio en paz, lo pedimos por elecciones, con la constitución, seguiremos en la calle de manera pacífica”.

Aseguró que actuaciones como las realizadas contra Marrero “Las hemos visto en otras actuaciones, lo hicieron con Freddy Guevara, Julio Borges…es una acción repetida para intentar que nosotros retrocedamos en el accionar para liberar a Venezuela”.

“Es la represión del socialismo del siglo 21 la de la revolución fallida (…) nosotros hoy más que nunca y así me lo recibió el presidente encargado Juan Guaidó estamos convencidos de que debemos avanzar y los diputados que nos acompañan no lo hacen por sola solidaridad conmigo sino en avanzar en la libertad del país”-

Asimismo, indicó que “ya nos comunicamos con dos miembros de la Comisión y esperamos un pronunciamiento de la Comisionada de DDHH de la ONU Michelle Bachelet quien ya fue muy clara ayer y denunció que aquí en Venezuela se violan los DDHH y se han cometido asesinatos”.

Etiquetas: allanamiento | detención | Roberto Marrero | Sergio Vergara