Allanan vivienda de la dip. Kelly Perfecto (ex Tupamaro)

ND / 22 mar 2019.- La diputada Kelly Perfecto, quien perteneciera al movimiento chavista, Tupamaro, informó este viernes que fue allanada su vivienda materna, ubicada en Barlovento, por funcionarios del Sebín.

A través de Twitter la parlamentaria presume que este acontecimiento ocurre, pues “me buscan por decir la verdad al mundo sobre Nicolás Maduro”, comentó.

“Hoy funcionarios del Sebín irrumpieron mi casa materna en Barlovento fueron tratados con civismo y no les quedó otra cosa que bajarle a la agresividad. Presumo que me buscan por decir la vedad al mundo sobre Nicolás Maduro lo que no sabía es que era un delito” aseguró la diputada en Twitter.

La parlamentaria ha reconocido su respaldo al presidente designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó y de acuerdo a la información suministrada a NTN24 , Perfecto estaría en resguardo, pues declaró que presuntamente había tenido conversación con el abogado Roberto Marrero la noche antes de su detención.

Por su parte, la diputada de la AN, Delsa Solorzano denunció dicha irregularidad y mostró apoyo a Perfecto.

vaya al foro

Etiquetas: allanamiento a Perfecto | Kelly Perfecto | Sebin