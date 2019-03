Saab: Nadie puede decir que el apagón se debe a falta de mantenimiento

ND / 14 mar 2019.- El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que el apagón de al menos cuatro días en Venezuela no fue causado por falta de mantenimiento, si no por un presunto “ciberataque”.

“Este apagón se produce por un sabotaje un ataque cibernético contra el sistema eléctrico nacional. Es obvio y posible este ataque (…) Nadie puede hablar de una falta de mantenimiento cuando se esta hablando del cerebro que controla la energía eléctrica del país” dijo el fiscal designado en el programa Vladimir a la 1.

Saab denunció a Estados Unidos como el país generador del presunto ataque. “Por qué no ocurrió con el fenómeno del Guri o el paro petrolero, ocurre cuando EEUU amenaza con poner la doctrina Monroe” mencionó.

Asimismo, afirmó que las investigaciones del Ministerio Público están en proceso desde El Guri, aunque no reveló detalles, solo dijo que tres fiscales están “activos” en el sitio.

“Desde que estoy en el MP se han develado a corruptos y empresarios que tenían apoyos de cuerpo de seguridad del Estado” subrayó Saab.

De haber funcionarios venezolanos implicados en el apagón nacional el Ministerio Público “actuará”, según palabras de Saab.

Sobre Juan Guaidó, Saab aseguró que éste desacató una orden del Tribunal Supremo de Justicia y la consecuencia de su gira por Latinoamérica “no ha prescrito”.

“John Bolton me amenazó de muerte luego de que yo pusiera una investigación contra Guaidó (…) El ha cometido delitos, burlo nuestras medidas, no tiene inmunidad y es lo que voy a decir. El tiene dos investigaciones abiertas, tiene miedo” dijo Saab.

Siguiendo en este mismo punto también acusó a Guaidó de llamar al saqueo, palabras que supuestamente activaron los actos violentos en Maracaibo, estado Zulia.

“Aquí querían reeditar una explosión social parecida al 27 de febrero, por eso felicito a este pueblo por tener una actitud calmada”, dijo.

Sobre el caso de presos políticos, Saab desvió la respuesta en casos particulares que están bajo tribunales militares, diciendo que “solamente las personas que hayan cometido delitos de carácter militar, pueden ser juzgados bajo estos tribunales”, omitiendo, por ejemplo, el caso del dirigente sindical, Rubén González, quien se encuentra detenido y su caso está bajo un tribunal militar siendo él civil.

“Bajo tribunales militares están solo los casos de la violencia guarimbera de 2017, cuando el antiguo Ministerio Público dirigido por la antigua fiscal que protegió empresarios choros y gerentes de Pdvsa para luego extorsionarlos, protegió (…) De igual forma, tomaremos en cuenta ese caso, como lo hemos hecho con otros”, dijo Saab al respecto.

Por el asesinato del trabajador de Corpoelec, Ángel Sequea, Saab aclaró que esta persona fue detenida antes del “sabotaje eléctrico”, por tanto -agrega- “no está vinculado a estos hechos”.

“Fue detenido el 1 de marzo, antes del sabotaje eléctrico, escuchen bien, no está vinculado al sabotaje. Ángel Sequea fue detenido porque se le decomisaron 80 láminas de aluminio y al momento de su muerte ya se encontraba procesado. El 7 de marzo sufrió una circunstancia de salud y se trasladó al centro de salud sin signos vitales. La autopsia reveló asfixia por estrangulamiento, por lo que se inició una investigación por homicidio. los mismos presos lo estrangularon, delincuentes comunes, dobles delincuentes”, recalcó Saab.

El Fiscal mencionó detención de funcionarios del Faes, aunque no dio detalles al respecto, al tiempo que aseguró que continuarán trabajando en casos de violación a derechos humanos, “tratando a todos por igual, aquí no hay violaciones de derechos humanos de primera, de segunda o tercera”.

Etiquetas: apagón nacional | Ministerio Público | Tarek William Saab