Roy Chaderton: Si hay una guerra con Colombia terminaré dándome un bañito en el Pacífico

ND / 17 mar 2019.- El ex canciller chavista Roy Chaderton reiteró este domingo la posibilidad de una guerra con Colombia para la que la Fuerza Armada venezolana está mejor equipada y preparada.

Así lo dijo en el programa dominical de José Vicente Rangel por Televen cuando JVR le preguntó sobre la política del gobierno colombiano hacia Venezuela.

“Igual que el resto de la región, nosotros hemos sido víctimas de una estafa. Por un lado hemos sido chuleados por muchos años – la palabra gigolo creo que es demasiado elegante para aplicársela a la oligarquía colombiana… – y la situación en ese país vecino, y uso la palabra vecino a propósito, deja mucho que desear. Ahora tienen un presidente tan violento como los anteriores pero con menos estilo… y hablando de estilos, todos parecen salir de la misma peluquería lo cual indica una actitud ante la vida y un origen social indiscutible. Todos peinanitos, arregladitos… estamos hablando de gente frívola pero perversa, mala gente, que siente desprecio por nosotros”.

Y reiteró que la actual situación entre Colombia y Venezuela “nos puede llevar a la guerra”. “Para quienes no saben en qué situación estamos yo les diría que estamos en guerra ya, con otros métodos, sin balas… sin fusiles pero con fusibles”.

“La impresión que existe” – le dijo JVR – “es que Colombia está totalmente entregada a la política de la Casa Blanca y que en esa actitud puede llegar a las peores iniciativas… ¿Tú crees que el gobierno colombiano, estimulado por Washington, es capaz de tirar la parada de iniciar una ofensiva bélica sobre Venezuela?”.

“No tengo razones para no creerlo”, respondió Chaderton. “Es como si usted, teniendo fuerza, le invaden su casa y no se defiende. Ellos están dispuestos a invadir nuestra causa pero no se atreven, y yo, que soy el autoproclamado canciller de la brigada Pedro Carreño, tengo muchas ganas que responsamos como se responde en estos casos, desde el punto de vista militar… y vayamos a darnos un bañito en el Océano Pacífico”.

Agregó Chaderton que a diferencia del Ejército colombiano, “el nuestro sí está preparado para una guerra convencional”.

La milicia

“Aun en el supuesto negado de que fallen los equipos o acierten los invasores… todavía nos queda la milicia. La milicia significa tener un país, de extremo a extremo, erizado de fusiles y de tiradores. No es tan sencillo meterse en Venezuela. Sobran los balcones, sobran las barricadas y cuando estamos hablando de más de un millón de milicianos, no hay un millón de soldados colombianos que puedan penetrar en nuestro territorio sin recibir un pepazo. Y eso haría de una presunta confrontación un fenómeno muy prolongado”.

