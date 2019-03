Rosana acompañó a Guaidó en visita a Vargas

ND / 18 mar 2019.- La cantante española Rosana acompañó este domingo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a un recorrido por el estado Vargas, en donde aprovechó para entonar una de sus canciones más reconocidas: “Pa’ ti no estoy”.

“No espero visita, así que no vayas, que pa’ ti no estoy”, cantó Rosana frente a los varguenses, a lo que Juan Guaidó contestó: “Pa’ los malos no estamos. Pa’ los buenos, sí”, dijo.

La visita de Guaidó a Vargas forma parte de una gira nacional que pretende llevar a cabo, con el fin de activar el plan “Operación Libertad”, con el cual busca poner fin a la usurpación, el gobierno de transición y unas elecciones libres en Venezuela.

Etiquetas: Juan Guaidó | Rosana | Vargas