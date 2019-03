Le tocó fuerte a @mbachelet

“La libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor; debe ser demandada por el oprimido” Martin Luther King

Decir una verdad cuesta y es difícil reconocerla cuando te señalan. Ese papel le tocó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante las graves y continuadas violaciones de derechos humanos en Venezuela. No podía ser de otra manera. A ella misma le ocurrieron cosas similares con su padre, el general Alberto Arturo Bachelet Martínez, colaborador del ex presidente chileno Salvador Allende, que murió el 13 de marzo de 1974 a consecuencia de las torturas físicas y psicológicas que le aplicaron sus compañeros de armas.

Sabemos que Bachelet tuvo muchos vínculos con el chavismo, que fue su bastión para llegar al Palacio de La Moneda, pero al encontrarse con la grotesca realidad que vive Venezuela, con los ojos del mundo democrático puestos en ella, no pudo ocultar la verdad de lo que pasa en Venezuela con las torturas y abusos de los funcionarios de seguridad del Estado.

En la Resolución 39/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresa su preocupación por Venezuela, por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional. Eso nadie lo puede negar, se ha pedido un corredor humanitario para atenuar esa crisis y el gobierno de Maduro cierra toda posibilidad de que otros países ayuden a miles de venezolanos con comida y medicamentos. Como se vio en días pasado con el caso de la quema de gandolas cargadas de ayuda humanitaria, luego aparece el usurpador mostrando disposición de recibir la ayuda que rechazó con tanta violencia.

Este gobierno nunca va reconocer su error, sus loros repiten la misma mentira una y otra vez con la clara intención de convertirlas en verdades, vimos como el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, rechazó el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, claro para él y sus compinches todo está chévere en Venezuela. Argumentó que ese informe está influenciado por una “falsa campaña mediática internacional”. Valero hace tiempo que salió de Mérida para el exterior en funciones diplomática, no tiene ni la más mínima idea de la real situación de Venezuela, él primero se dio la gran bomba en Washington y ahora se la está dando en Ginebra, donde no cortan la luz como ocurrió en el país, allá difícilmente sufran una interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico como el que afectó a todo el país. Todos los venezolanos por falta de energía eléctrica no tuvimos agua potable, los alimentos se pudrieron, medicamentos se dañaron, y también ha afectó gravemente el funcionamiento de hospitales y centros privados de salud. Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país y que Valero se niega a reconocer desde su cómoda posición.

Según ese informe, Bachelet dice que hay “más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país”. Es preocupante lo que ella, amiga del castrismo y el chavismo, refleja como efecto pernicioso sobre nuestra generación de relevo, totalmente desamparada y desvalida por culpa de la maldad de los usurpadores.

Sé que no es la primera vez que desde la Oficina del Alto Comisionado se emite un informe fuerte sobre el caso Venezuela. Pero este tiene mayor relevancia porque se da en un momento de gran debilidad de la narcodictadura de maduro y lo más doloroso para el régimen, el informe viene firmado por Bachelet, que es una representante de izquierda latinoamericana y quien fue fuerte aliada en tiempo atrás del chavismo.

Bachelet no pudo negar las restricciones a la libertad de expresión y prensa: “Me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en noviembre de 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura. Este contexto tiene una importante repercusión sobre el derecho de las personas a la información”, circunstancias que han ocasionado el silencio y cierre de numerosos medios que hacen vida en Venezuela.

Etiquetas: Robert Alvarado