Esta crisis eléctrica lo comenté en marzo de 2011 en unos de mis artículos en el que vaticiné esta crisis eléctrica que dejó al país apagado durante varios día. Nadie daba respuesta, solo un silencio e imaginaciones de parte del gobierno echándole la culpa al imperio de su torpeza. Solo encontré un análisis de falla del sistema eléctrico nacional, pérdida total del sistema, que fue elaborado por el Dr. Julio Molina Guzmán, Director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniera de la UCV.

El sistema eléctrico reviste un carácter estratégico por su impacto en la sociedad y por las dimensiones propias del sector. La generación eléctrica en Venezuela se origina fundamentalmente en dos sistemas: Los sistemas hidroeléctricos del bajo Caroní formados por las plantas de generación de Guri, Caruachi, Macagua I y II. Y los sistemas termoeléctricos conformados por centrales de generación tales como Planta Centro, Tacoa, Termozulia, entre las principales del país.

De manera tal que el origen de la falla del día jueves 7 de marzo se sospecha que un incendio cercano a la subestación eléctrica (S/E) Malena de 765 kV, ubicada a las orillas del río Orinoco en el estado Bolívar, provoca un excesivo aumento en la temperatura de las 3 líneas de transmisión (LT) que conforman el corredor del sistema troncal, causando la apertura de las protecciones de la S/E Malena. En consecuencia hay una súbita pérdida de potencia eléctrica en la planta de generación de Gurí, lo cual trae como resultado una aceleración en el eje de la turbina, incrementándose la frecuencia eléctrica.

Los sistemas de control de la planta Gurí actuaron y desconectaron los generadores gradualmente para controlar la frecuencia eléctrica. El bloque de potencia desconectada fue de tal magnitud que hizo incontrolable el aumento de la frecuencia, obligando al personal de operación de la planta a la desconexión total de los generadores. Tomando en cuenta el día y la hora del evento, se presume que la pérdida de potencia debió estar entre 7000 MW a 8000 MW lo cual equivale a un 80% de la energía exportada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) por el conjunto de las hidroeléctricas de Gurí, Macagua y Caruachi. Con la desconexión gradual de los generadores y la posterior parada de la planta Gurí no se pudo regular la frecuencia a 60Hz, lo que provocó un efecto “dominó” en las plantas Macagua y Caruachi causando la pérdida total del complejo hidroeléctrico del bajo Caroní.

Muchos nos preguntamos: ¿Por qué la tardanza en restablecer el servicio eléctrico en el país?

El apagón abarcó el 90% del territorio venezolano, es un evento inédito en Venezuela. En los últimos años pérdidas de grandes bloques de energía debido a fallas en el SIN pero sin pérdida total de los sistemas de generación, han provocado otros apagones, tal como ocurrió con el apagón del 28/04/2008 en el cual se perdió el 70% de la demanda del sistema.

Considerando que la falla es debido a la apertura de la S/E Malena y bajo las condiciones de disponer de equipos y materiales, sistemas de comunicaciones en funcionamiento y personal calificado, se estima que la energización progresiva para alcanzar la totalidad del sistema no se logró.

Falla en turbinas de casa de máquinas II de la planta Gurí fue excesiva y no adecuadamente controlada, entonces ocasionó un daño en el conjunto turbina-eje-generador o en el peor de los casos en la estructura de la fosa de la casa de máquinas. Con la indisponibilidad de una o varias máquinas de la planta Guri, en particular casa de máquinas II, implicaría una disminución importante de generación de energía eléctrica la cual no puede ser cubierta a corto ni mediano plazo por las plantas térmicas distribuidas en la geografía nacional. Se estima un plazo razonable de 12 meses a 36 meses dependiendo de la disponibilidad de recursos económicos y la magnitud de los daños.

En este informe revela ¿Por qué se ve afectado todo el país?

La relación entre la generación hidroeléctrica y térmica en Venezuela para el año 2013 era 64% a 36%, relación que hoy en día se estima en 85% a 15%. En la actualidad en el estado Zulia la disponibilidad térmica está en el orden del 14% (395 MW) de la capacidad instalada (2.918 MW), mientras que en la región central del país, la disponibilidad térmica es del 23% (2.400 MW) de la capacidad instalada (10.360 MW). Esta situación de indisponibilidad de generación térmica, motivado a la falta de mantenimiento y modernización de las plantas térmicas, se reproduce en el resto del país. A esto se suma la baja producción de PDVSA de combustibles que necesitan las termoeléctricas disponibles, tales como diésel y gas imprescindibles para hacerlas operativas al 100%, para paliar parte del déficit energético actual.

Al no contar con grandes centros de generación térmica a nivel regional, las pocas máquinas que están trabajando de forma aislada e independiente del SIN, pueden presentar grandes fluctuaciones de frecuencia al no disponer de una referencia fuerte que les permita mantener su sincronía.

En conclusiones del Dr. Julio Molina Guzmán es que el apagón eléctrico se produjo por una falla del sistema de transmisión de 765kV que causó la salida de toda la generación hidroeléctrica y la incapacidad de las termoeléctricas en mantener operativo parte del sistema eléctrico nacional. La estabilidad del servicio eléctrico, no es a corto plazo, tal como se desarrolla en las hipótesis.

Las recomendaciones exhortan al Gobierno Nacional para elaborar un plan de desarrollo integral del servicio eléctrico nacional, con la participación de Pdvsa, Corpoelec, profesionales de ingeniería con experiencia en el sector, con la academia, empresas relacionadas con la industria eléctrica, y otros actores vinculados al sector energético, para la recuperación y modernización del Sistema Eléctrico Nacional.

Este informe que elaboró el Dr. Julio Molina Guzmán Director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UCV se debe tomar en cuenta y se debe poner en práctica por el organismo Público del Estado a quien le compete toda la energía eléctrica de Venezuela

