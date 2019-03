Reportan caída mundial de Facebook e Instagram

Jhoan Meléndez / 13 mar 2019.- Las populares redes sociales Facebook e Instagram sufrieron este miércoles caída de sus plataformas, pues sus usuarios reportaron que no pueden hacer publicaciones y otros no pueden acceder a sus cuentas personales.

Pese a este desperfecto los directivos de ambas redes aún no se pronuncian al respecto, sin embargo usuarios de Twitter de distintos países del mundo informan sobre este hecho por lo cual se cree que se trata de una caída a nivel mundial.

Etiquetas: caída mundial | Facebook | Instagram | Twitter