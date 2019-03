Reactivada Tacoa tras más de un año de paralización

ND / foto: yvnoticias / 15 mar 2019.- Este jueves 14 de marzo fue reactivada Tacoa – conocida como la Planta Termoeléctrica Ricardo Zuloaga luego renombrada Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas – tras más de un año de paralización. Así lo revela una información obtenida por ND.

La generación eléctrica en Tacoa actualmente alcanza 151 MW, de los cuales 81 MW se distribuyen en el estado Vargas y 70 MW se envían a Caracas.

El pasado martes Jorge Rodríguez y Tarek William Saab aseguraron que Tacoa dejó de funcionar tras un “saboteo”. Rodríguez, en particular, acusó a Juan Guaidó de “sicópata”.“Usted es tan psicópata señor Guaidó sabiendo que dejaba mucho más vulnerable a Caracas, saboteó la central Tacoa. Es una central termoeléctrica que surte de electricidad a varias partes del país”.

Sin embargo, la información sobre el “saboteo” fue desmentida por tuiteros. “Que lo digan los que vivimos en Vargas, Tacoa no funciona desde hace tiempo” dijo el usuario Roberto Rivas a través de su cuenta. Varias personas comentaron que en el sitio del presunto sabotaje no hubo “explosión, fuegos, ni humo”. Por su parte Gabriel Alvarado escribió: “Yo vivo al lado de esta planta y aquí no hubo ningún saboteo. El único saboteo de Tacoa es Nicolás Maduro”, advirtió.

Para el año 2011 Corpoelec anunció que Tacoa generó 1.790 MW. “El 2011 fue un año en el que se han traspasado las metas de generación que se forjan en el seno de Corpoelec. Este Conjunto Termoeléctrico incrementó 340 Megavatios (MW) durante el año 2011. Ahora se generan 1.790 MW de energía eléctrica”, dice una nota de prensa de la época.

Más en minutos…

vaya al foro

Etiquetas: apagón nacional | Tacoa