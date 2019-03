Ramos Allup a la FAN: ¿No les da vergüenza cuadrarse con un militar cubano?

Luis Sequera / 19 mar 2019.- El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, aseguró que la Fuerza Armada Nacional fue “desinstitucionalizada” por el fallecido expresidente Hugo Chávez y lo culpó de haberla convertida en un “partido político”, que actualmente es el sostén de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.

En la sesión ordinaria de este martes en la Asamblea Nacional Ramos Allup expresó que los venezolanos no le tienen miedo a los militares, sino desprecio.

“Venezuela es un país sin constitución, sin ley, sin instituciones creíbles. Pero esta Constitución que hay que cumplirla porque es la vigente, ya se convirtió al estamento militar en algo distinto y superior al resto de los venezolanos. Chávez lo primero que hizo fue suprimir el control civil sobre la Fuerza Armada. Y entonces en esa hipertrofia, en ese hiperpresidencialismo made in Hugo Chávez, el que tenía control sobre los militares era Hugo Chávez, y después que desapareció físicamente, las facultades quedaron para los sucesivos presidentes”, afirmó.

Al calificar la injerencia de Cuba el sector castrense venezolano como “una maldita invasión”, el diputado dirigió un mensaje a Vladimir Padrino López y al resto del alto mando militar. “¿No les da vergüenza a los militares cuadrarse con un militar cubano, tener que rendirle cuentas? (…) ¿Por qué tiene el país que seguir soportando esta inacción de los militares que no cumplen con su deber? (…) La inmensa mayoría del país no les tiene miedo sino que los desprecia, y son corresponsables de todo lo que está pasando, agentes principales, cómplices y operadores”, aseguró.

Para Ramos Allup, los intereses de la cúpula militar no pueden estar por encima de un país que pulveriza.

“¿Y adentro los militares no comentan lo que está pasando en Venezuela? ¿Los apagones, la carestía, la corruptela, el narcotráfico y pare de contar? ¿Nunca dicen nada ni siquiera cuando llegan a su casa? ¿Sus familias no les reclaman nada? No puede ser porque no son extraterrestres (…) ¿Ustedes van a seguir alcahueteando a este gobierno? ¿Ustedes van a seguir permitiendo que esto vaya así como va por esta deriva? ¿Ustedes no se han dado cuenta que si ustedes piensan un poquitico más en Venezuela aunque sea un instante, y le quitan el respaldo a este señor, se derrite como el agua y rueda por el albañal? Eso lo saben ustedes, lo saben perfectamente ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que están cuidando? Pero incluso, más allá que estén cuidando “sus ahorritos” de estos años de partido militar, piensen un poquito en Venezuela por Dios, no puede ser posible que su bienestar pase porque un país de 33 millones de habitantes se pulverice, se volatilice ¿Hasta cuándo señores?”, culminó

