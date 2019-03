La crisis echará al régimen

Las realidades históricas han venido demostrando que las complejidades que padece la sociedad venezolana solo inquietan al régimen cuando éstas pueden llegar a atentar o poner en riesgo su continuidad en el poder. En efecto, si hubiera preocupación por el sufrir nacional ya hubieran reaccionado ante una realidad que interpela, una inocultable verdad en todas las materias que tienen que ver con la vida y que los han marchitado tanto en lo interno como a lo internacional. Una crisis que tercamente desconocían como gobernantes, más los gritos llegaron a ser tan inmensos y masivos que la han tenido que reconocer, asumiendo unas causas distintas a las compartidas por el mundo, más en el fondo ahora hay unanimidad para calificar la realidad: hay crisis.

Sin embargo la crisis en sí misma, por muy intensa que sea, en criterio de analistas, no es causa suficiente para generar cambios en el poder, ello debe venir acompañado, entre otras herramientas, por una organización social que presione hasta debilitar el sustento que tiene el régimen, sustento que primero lo representó su músculo social, el cual se debilitó como consecuencia la pérdida de la calidad de vida, y luego de esa fractura quedó su maquinaria política, la cual también se ha desmoronado y en estos tiempos solo cuentan con el soporte de la represión, que fue ejercida por el componente Guardia Nacional, y el 23 de febrero se apreció con total claridad como una vez en el campo fue recogida para dar paso a los comandos civiles paramilitares, algo que rompe con la tradicional operatividad que caracteriza al régimen, lo cual ha justificado la tesis de que ese componente no quiere continuar desempeñando ese papel, sumándose a la conducta del resto de las fuerzas armadas, que aceptan la represión sin su participación, y mientras es ejercida sin piedad por los grupos paramilitares, ellos permanecerán indiferentes.

Más ¿Cuál puede ser la motivación para que esos grupos paramilitares continúen dando base al régimen? Se puede intuir que el combustible que mantiene esa relación son los beneficios de los cuales han venido disponiendo, por una parte, y por la otra que el trabajo represivo les sea posible, o sea no los desborde.

Bien, mantener los beneficios. En lo institucional no hay problemas, por cuanto, el de mayor peso, que es el judicial, continuará disfrutando de impunidad. Donde sí puede estar el “tendón de Aquiles” es en los recursos materiales y financieros, por cuanto el régimen solo puede suministrar fondos en bolívares que cada vez son más inútiles, y el actuar delictivamente sobre una sociedad empobrecida no les debe generar mayores motivaciones, quizás terminarían siendo los reyes del basurero. La crisis es la clave.

Otro elemento es la magnitud del trabajo represivo, por cuanto al aumentar la crisis es de esperar que crezca el número y cuerpo de las protestas, lo cual puede llevar a enfrentamientos cada vez más intensos cuyo final pueden ser conflictos civiles de baja o considerable intensidad.

Además, hasta dónde están dispuestas las FAN a mantener la indiferencia, o sea, ver como se ejerce violencia cada vez más intensa sobre la población, aumentando el número de heridos y muertes, vivir la masacre. ¿Hasta dónde puede tolerar la FAN tanta pasividad? Y el ser pasivo ante estos hechos, algo que generará críticas internacionales que alienten la intervención multinacional de paz para atender algo que es su responsabilidad, ¿Estarán dispuestas al deshonor de presenciar de brazos cruzados la acción en su territorio de esas fuerzas multinacionales para hacer algo que es su misión? ¿Qué harán?

A lo internacional se aprecia que la apuesta del régimen la tienen perdida. En efecto, aparentemente suponían que la experiencia de dejar hacer la protesta hasta el cansancio de los sectores quejosos, finalmente terminaba con el abandono de la protesta y para el régimen representaba la superación de la circunstancia. Mas eso no se dará, por cuanto las posiciones, en lugar de enfriarse se intensifican y de seguir así se “derramará el vaso”. Cada vez aumenta la presión y el aislamiento internacional.

Con un collar de esas dimensiones, internamente las cosas se anublan. Un país con una fuerza productiva destrozada, un régimen con severas limitaciones financieras, en especial de divisas para entrar en el comercio exterior, con demandas que llevan a embargos, todo lo cual atenta sobre la estabilidad de los niveles de existencia de bienes de todo tipo, en especial alimentos, medicinas y combustible. Todo apunta a la paralización del país.

La crisis va en aumento, ante un régimen sin capacidad reactiva, seguramente en algún momento la caída será tan intensa que la sociedad tendrá que reaccionar.

Llegado el punto de quiebre, al régimen sólo le quedará una salida.

vaya al foro

Etiquetas: Rafael Pinto