Análisis ND: ¿Por qué exhortan al racionamiento eléctrico si Venezuela fue víctima de un ataque?

Valentín Romero / 28 mar 2019.- El gobierno de Nicolás Maduro vive entre contradicciones de sus voceros, quienes al parecer no se ponen de acuerdo para mantener una sola versión de los hechos, lo que rebate por sí solo, la mayoría de las veces, las tesis oficialistas de los ataques a la que ha sido sometida Venezuela durante los últimos años por parte de sectores de la oposición, apuntalados por Estados Unidos.

La última de estas contradicciones es la del supuesto atentado contra el sistema eléctrico nacional (SEN) el cual el Gobierno, no podía ser de otra manera, achaca a un ataque dirigido desde suelo norteamericano; a pesar de la crisis eléctrica decretada por el entonces presidente Hugo Chávez en el 2009 para la que destinó, según la AN, 100 mil millones de dólares que no se sabe a dónde fueron a parar.

También es importante recordar que desde el año 2013 el Gobierno actual empezó a aplicar recortes en las jornadas laborales de la administración pública, por los bajos niveles de la represa de Guri, principal surtidor de energía eléctrica en el país, en este caso el Ejecutivo culpó a los largos periodos de sequía de las deficiencias presentadas por el SEN.

Ante esta situación los expertos en la materia tienen casi un lustro anticipando la grave crisis eléctrica por la que atraviesa Venezuela el día de hoy; sin embargo, el Gobierno fiel a su estilo de no asumir sus responsabilidades, a pesar de tener 20 años en el poder, culpa a la oposición y al “imperio norteamericano” de los apagones nacionales que han azotado al país entero durante el mes de marzo.

¿Pero es posible acaso que ataques electromagnéticos sean los culpables de los citados apagones que han dejado en menos de un mes a oscuras a casi todo el país, por al menos 72 horas el primero y más de 48 horas el segundo?

La respuesta es afirmativa, no obstante lo precario del sistema, la falta de mantenimiento del mismo y la opinión de expertos calificados que como se dijo anteriormente, tienen más de cinco años pronosticando el colapso del sistema de no aplicarse el mantenimiento y los correctivos pertinentes.

Además, el propio Gobierno refuta su tesis al tener una campaña en los medios estatales, en paralelo con la de los citados ataques electromagnéticos, que exhorta a los ciudadanos a ahorrar electricidad., racionando su uso en la medida de lo posible.

Asimismo, se estiman cortes programados en la mayoría de los estados, en el que pudiese estar exento Caracas, al menos así lo habría anunciado la gobernadora de Lara Carmen Meléndez, según aseguró la periodista y corresponsal de VPI Tv Andreina Ramos en su cuenta de Twitter, que la entidad presentará racionamientos eléctricos “en bloques de dos horas por circuito”.

Estas medidas son un contrasentido a la tesis oficialista del sabotaje, pues de ser así no sería necesario racionar la electricidad, sino protegerlo contra otros ataques que atenten contra el nivel de vida los venezolanos, después de haber celebrado toda la semana anterior, alguna de ellas en cadena nacional, por haber “derrotado” a sus autores y haber resuelto, “en tiempo récord” según Maduro, el problema, aunque dejando abierta la posibilidad de que se presentaran otros “ataques terroristas” contra el SEN.

Se puede usar una analogía para explicar el porqué es innecesario un racionamiento si estamos hablando de un supuesto ataque electromagnético. Por ejemplo, si se tiene un problema de termitas que están comiéndose los muebles de la casa, la solución sería atacar a los insectos para salvar el mobiliario, no impedir a los habitantes del hogar sentarse en los muebles por varias horas al día, esta sería la solución si los mismos estuvieran viejos y hubiese que controlar su uso.

Primero ciberataque y luego ataques electromagnéticos

Otra de las cosas que causa suspicacia fue la explicación inicial del Gobierno que alegó que un “hackeo” al sistema de Guri había causado el primer apagón ocurrido el 7 de marzo; sin embargo, al pasar los días y devenirse las opiniones de los expertos del sector, incluido quienes habían trabajado con el sistema de la citada hidroeléctrica, que aseguraban que era imposible que hubiesen realizado un ciberataque simplemente porque dichos sistemas son analógicos y no hay acceso externo a ellos; surgió la tesis del ataque electromagnético, explicada, con mímica incluida, por Maduro en cadena nacional.

Ahora bien, un pulso electromagnético (PEM) está en la capacidad de afectar cualquier aparato que funcione con energía eléctrica, pero hay un detalle, si se lanza un ataque de este tipo todos los aparatos eléctricos que se encuentren en el radio de alcance de dicho PEM hubiesen dejado de funcionar y eso incluye las pilas de los teléfonos celulares y baterías de automóviles, que se hubiesen fundido por completo, cosa que hasta el momento ha sido confirmado por los trabajadores de la hidroeléctrica.

A pesar de que el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó esta semana un decreto para proteger a su país de ataques electromagnéticos, el cual según el gobierno bolivariano confirma que su tesis es verosímil, esto no explica el porqué de la campaña del ahorro energético.

Pero para un Gobierno que ha culpado a las iguanas, las ratas, los papagayos, los incendios fortuitos y provocados, entre otras cosas, de la gran crisis eléctrica que hoy en día atraviesa el país, pero que son comunes desde hace unos años para entidades como el Zulia, la explicación del ciberataque o el PEM, no sorprenden a la población que está acostumbrada a los cada vez más rebuscados libretos que utilizan los oficialistas para culpar a otros de su ineficacia o incapacidad para solucionar los problemas que afectan al país y que auguran un triste final para unos gobernantes que no asumen sus responsabilidades ante el país.

