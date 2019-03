El PT de Lula quiere mediar en Venezuela

Sao Paulo, 16 mar (EFE).- La presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), la diputada Gleisi Hoffmann, afirmó este sábado que esa formación de izquierda liderada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva quiere mediar en Venezuela para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis de ese país.

“Lo que nos queremos con Venezuela es poder intermediar un proceso pacífico de resolución de conflicto”, aseguró en entrevista con Efe la parlamentaria, que fue duramente criticada, incluso por partidos de izquierda, por haber acudido en enero pasado a la cuestionada investidura del mandatario Nicolás Maduro en Venezuela.

La propuesta de la dirigente del mayor partido de izquierda de América Latina va en contravía de la posición del Gobierno del presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que reconoció al titular del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, como mandatario encargado de ese país y presiona por la salida inmediata de Maduro.

“Maduro fue elegido en una elección legítima, incluso verificada por una comisión internacional. El propio (expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez) Zapatero ya se pronunció sobre eso”, afirmó la legisladora al defender la legitimidad del presidente venezolano, un antiguo aliado del PT.

Hoffmann afirmó que Maduro viene sufriendo una presión internacional muy fuerte para abandonar el poder y un gran desgaste por los problemas internos de Venezuela, pero que la solución para la crisis tiene que ser negociada.

“La diplomacia de Brasil (en los gobiernos del PT) siempre se colocó a disposición de una negociación y el PT quiere cumplir ese papel, como partido político, porque siempre respetamos la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de los países en sus procesos electorales”, aseguró.

Agregó que lo que más desea el PT es encontrar una solución lo más rápido posible para la crisis de Venezuela para que el país pueda tener estabilidad.

“Desde el punto de vista del PT, respetamos el proceso interno de Venezuela. Queremos que se consolide la democracia y que el pueblo viva en paz”, afirmó.

De acuerdo con la presidenta del PT, como hay un conflicto interno muy grande, que no lo ve generado por la oposición a Maduro sino por el boicot internacional y el deseo de una intervención, “el PT quiere ser un instrumento para ayudar a una solución pacífica y democrática”.

La líder del mayor partido de oposición al Gobierno brasileño también se pronunció sobre la visita oficial de tres días que Bolsonaro inicia este domingo a Estados Unidos y dijo que no agregará nada al país ya que, en su opinión, el líder ultraderechista no pretende defender los intereses de Brasil en Washington.

“La cosa más importante que Bolsonaro puede llevar a (el presidente estadounidense, Donald) Trump en Washington es una petición para que la fábrica de Ford permanezca en Brasil y nuestros obreros no pierdan sus empleos. Pero, infelizmente, él no hará eso. Entonces es un viaje que no agrega nada”, aseguró.

El fabricante estadounidense Ford anunció en febrero pasado su intención de cerrar una planta de camiones que tiene en la región metropolitana de Sao Paulo, lo que puede dejar sin empleo a unas 3.700 personas.

Hoffmann agregó que la visita de Bolsonaro puede incluso dificultar la situación de estatales brasileñas que estarían en la mira de empresas estadounidenses interesadas en su privatización.

“La visita puede empeorar la situación de las estatales, principalmente de la petrolera Petrobras, que ya está prácticamente cedida a los intereses estadounidenses y a las grandes petroleras”, afirmó.

De acuerdo con la legisladora, esa situación quedó demostrada este mes con el supuesto descubrimiento de detalles de un acuerdo que Petrobras firmó con autoridades estadounidenses para poner fin a los procesos judiciales abiertos contra la empresa en ese país.

El acuerdo, según Hoffmann, prevé que “se repasen (a Estados Unidos) informaciones, sin pasar por las vías oficiales; que se abran completamente las informaciones de Petrobras, que son informaciones estratégicas para el desarrollo de Brasil”. EFE

vaya al foro

Etiquetas: Lula | medicación | PT | Venezuela