Pruebas del sabotaje son un tuit, y dos tuits más

ND / 10 mar 2019.- Las supuestas pruebas presentadas por el oficialismo para justificar la denuncia de sabotaje como causa del apagón nacional de los días 7, 8, 9 y el 10 (por ahora) se ha basado en tres tuits presentados inicialmente por Jorge Rodríguez.

Jorge Rodríguez, 8/03, Palacio de Miraflores, 7:32 pm

“Vamos a denunciar lo que no podemos dudar en catalogar como la agresión más brutal que haya sido sometido el pueblo de Venezuela en 200 años”.

“Este señor, Marco Rubio, tiene dotes adivinatorias… pocos minutos después de que se diera el sabotaje contra nuestra industria eléctrica, dice (en un tuit): ‘reporte de completo apagón en todo el país. 18 de 23 estados’, pero miren una cosa muy importante que este señor dijo: ‘los generadores de respaldo también han fallado’. ¿Cómo supo él dónde estaba específicamente la agresión?… No había forma de saber dónde se había generado la falla, pero él sí lo sabía. ¿Por qué lo sabía?”

Y siguió: “¿Por qué el secretario de Estado Mike Pompeo, pocos minutos después… señala lo siguiente: ¡No hay alimentos, no hay medicinas, ahora no hay electricidad, próximanente no habrá Maduro”.

“Y esto es ya una confesión criminal de un sicópata (en referencia a Juan Guaidó). ‘Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación’. Porque un sicópata diga que va a mantener el blackout eléctrico hasta que ocurra el cese de la usurpación quiere decir que no tiene ningún tipo de consideración por los 30 millones de venezolanos…. Que no le importaron los pacientes en los hospitales…”.

“A esta hora, 7:32 minutos de la tarde, ya sabemos dónde perpetraron el ataque criminal. Y por eso el tuit de Marco Rubio es muy revelador. Porque agredieron, por vía de ataque cibernético, un sistema qe se llama Sistema de Control Automatizado. ¿Para qué sirve ese sistema…? Esa es una especie de cerebro electónico computarizado que regula las 20 máquinas del Guri donde se genera el 80% de la electricidad para todo el pueblo de Venezuela. ¿Cómo lo regula? Si hay un aumento de tensión y demanda, este sistema le dice a las máquinas del Guri, actívense y aumenten la revolución para que pueda haber mayor carga eléctrica. Y lo contrario, en caso de que estén sobrecaletadas, por llamarlas de alguna manera… este sistema, que es el cerebro, le dice: baja un poco la velocidad. Ese fue el sistema que atacaron. Al atacar ese sistema es como que el cerebro se vuelva loco. Al atacar ese sistema entonces por protección las máquinas del Guro se paran. Esos son los generadores de respaldo del que habla el señor Marco Rubio. ¿Cómo sabía pocos minutos después de que se hbiera perpetrado el ataque? La única forma de saberlo es que estaba en conocimiento…”

Madelein García, de TeleSUR

“Así contamos el #ÚltimoMinuto de @jorgerpsuv y los detalles del ataque al Sistema Eléctrico Nacional. “Fue un ataque cibernético al sistema automatizado de control y no se activaron los generadores de respaldo, ¿cómo Marco Rubio lo sabía?”.

