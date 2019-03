Provadinci: Diario del apagón en Maracaibo

Provadinci, Margarita Arribas Zamora/ 18 mar 2019.- La escasez del agua es ya una emergencia sanitaria. Dos personas muy cercanas, ambas profesionales y de gusto exquisito, me confesaron el día anterior que habían clausurado sus baños y estaban usando los patios de su casa como sanitarios, enterrando sus vergüenzas como los gatos, para evitar la pestilencia en sus hogares. No he llegado hasta ahí: vivo en apartamento.

Pero hoy en la tarde está empezando a entrar agua de la calle. Por fin se está llenando el depósito del edificio. En un rato encenderán la bomba y tendremos agua en nuestras tuberías. Además, hoy por fin ha pasado el camión del aseo urbano y se ha llevado (casi toda) la pila de basura acumulada en la acera.

Llevamos varios días sin agua “de la calle”. Desde hace ya años, clasificamos el agua según el grado de precariedad: agua de la calle (agua corriente, de la que llega por las tuberías), agua del tanque del edificio (la que almacena y raciona el condominio media hora en la mañana cuando ya no llega agua de la calle) y agua de nuestro tanque (la que proviene de un pequeño depósito en nuestro apartamento, llenado con el agua del tanque del edificio). Pues bien, llevamos ya varios días vigilando las reservas de nuestro tanque, con la casa acumulando capas de mugre de esas que solo se retiran con agua corriente, jabón y cepillo. Las chiripas son ubicuas y están rozagantes.

Etiquetas: apagon | falta de agua | Maracaibo