Presidente de Fefarven: Las farmacias quiebran por el bajo margen de comercialización

Oscar Morales / 20 mar 2019.- El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), Freddy Ceballos, informó el cierre de al menos 200 farmacias a nivel nacional, debido a la crisis económica y de servicios básicos, como la electricidad, que afectaron los establecimientos.

“Más de 200 farmacias cerraron por los problemas económicos, no solo farmacias independientes, si no también farmacias de cadena en todas las zonas del país (…) Ahorita no hay créditos, los pedidos son prepagados y deben pagarlos de contado”, dijo Ceballos en una entrevista concedida a Unión Radio.

El presidente de la federación aseguró que se ha reunido con instituciones del Gobierno para buscar alternativas que doten a las farmacias de insumos.

“Le hemos dicho al Estado que reconozca la estructura de costos, a las farmacias no se le reconoce la estructura de costos. Que aumenten el margen de comercialización, hay que buscar una manera de solucionar este problema”, mencionó.

De no tener respuesta del Gobierno, Ceballos visualiza nuevas farmacias cerradas consecuencia de un agravamiento en la situación económica del país.

