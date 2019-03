Prepara Familia: JM de Los Ríos solo cuenta con luz en las terapias y emergencia tras apagón

Jhoan Meléndez / 2019.- La ONG Prepara Familia informó que el hospital de niños JM de Los Ríos solo cuenta con servicio eléctrico en las terapias y emergencia, tras el apagón de hoy que afectó a gran parte del país.

“De resto no hay luz en ninguna otra área del Hospital y no hay suministro de agua”, explico la Organización No Gubernamental en la red Twitter.

Ante esto informaron que no hay luz en la torre de hospitalización “ni aislamiento, ni en ninguna otra área”. “En la emergencia si hay luz, por confirmar si es gracias a la última planta externa que colocó Corpoelec cuando el mega apagón del 7 de marzo”.

En el Hospital J.M de Los Ríos no hay luz en la torre de hospitalización ni aislamiento, ni en ninguna otra área. En la emergencia si hay luz, por confirmar si es gracias a la última planta externa que colocó corpoelec cuando el mega apagón de la semana. Seguiremos informando — Prepara Familia (@preparafamilia) 25 de marzo de 2019

