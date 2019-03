Polar dio a conocer nuevos precios de sus productos

Jhoan Meléndez / 13 mar 2019.- Empresas Polar dio a conocer este miércoles la lista de los nuevos precios de sus productos, la cual entrará en vigencia a partir del próximo viernes quince de marzo.

A continuación el listado de precios completo:

Las Llaves removedor de 400 grs: 9.000 BsS

Gelatina: 17.960 BsS

Lavaplatos crema 250 gr: 15.160 BsS

Lavaplatos crema 500 gr: 28.700 BsS

Mermelada: 18.170 BsS

Las Llaves combinado 200 grs: 7.500

Mazeite de 1 litro: 12.100 BsS

Mayonesa 500 gr: 9.390 BsS

Mayonesa 1 kg: 19.020 BsS

Mayonesa galón: 73.600 BsS

Salsa de tomate: 15.600 BsS

Salsa de tomate de galon: 212.000 BsS

Vinagre de 1 litro: 15.000 BsS

Toddy 100 gr: 18.170 BsS

Toddy 200 gr: 25.190 BsS

Toddy 400 gr: 39.000 BsS

Toddy 1 kg: 93.900 BsS

Margarina Mavesa 500: 9.400 BsS

Margarina de 1 kilo: 16.800 BsS

Margarina ligera: 10.500 BsS

Margarina chiffon: 13.500 BsS

Pasta Primor: 11.040 BsS BsS

Tornillo al huevo 1 kg: 9.500 BsS

Arroz primor clasico 1 kg: 6750 BsS

Arroz primor perlado 900 grs: 7.200 BsS

Harina Pan: 5.700 BsS

Harina Pan Mezcla: 6700 BsS

Pepitona: 15.700 BsS

Avena de 200 gr: 11.570 BsS

Avena de 400 gr: 21.700 BsS

Harina avena: 32.660 BsS

Avena 800 grs: 32.450 BsS

Crema arroz 450 gr: 8.700 BsS

Crema arroz 900 gr: 13.500 BsS

Rikesa 200 gr: 18.795 BsS

Rikesa 300 gr: 25.900 BsS

Jabón panela 250 gr: 7.940 BsS

Jabón panela F.F: 8.800 BsS

Lavaplatos líquido: 17.200 BsS

Detergente 400 gr: 10.760 BsS

Detergente 1 kg: 29.400 BsS

Detergente líquido: 25.700 BsS

Detergente líquido 500 ml: 14.415 BsS

Super Can 4 kg: 70.000 BsS

Super Can 20 kg: 1200.000 BsS

Super Can 2 kg: 33.500 BsS

Super Can 10 kg: 549.000 BsS

Dogourmet 18 kg: 936.000 BsS

Dogourmet 2 kg: 35.000 BsS

Cachorro 18 kgs: 892.000 BsS

Cachorro 2 kg: 72.280 BsS

Dogourmet 4 kg: 153.100 BsS

Dogourmet 1 kg: 32.400 BsS

Cachorros 10 kg: 673.000 BsS

Dogourmet 10 kg: 550.000 BsS

Yogurt vaso fruta de 125 ml: 10.460 BsS

Yogurt botella de 250 ml: 23.050 BsS

Yogurt de 750 ml: 53.500 BsS

Bebida láctea de 240 ml: 10.130 BsS

Bebida láctea de 730 ml: 23.600 BsS

Té de sobre de 90grs: 20.465 BsS

Té de 270 gr: 56450 BsS

Té de 450 gr: 71000 BsS

Cachapas: 9.500 BsS

Galleta Toddy: 3.600 BsS

