PNB impidió Jornada de asistencia médica en Carapita

ND / 18 mar 2019.- Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana impidieron este domingo la realización de la jornada de salud en sector Carapita y Antímano, en Caracas, realizada por la ONG “Rescate Venezuela, donde se aspiraba entregar insumos médicos para la comunidad.

De acuerdo a la información difundida el dirigente comunal José Gregorio Ochoa, afirmó que las autoridades del organismo policial no accedieron a que se realizara la actividad, argumentando que este operativo “no contaba con el permiso de la Alcaldía de Libertador”.

A su vez, afirmó que en esta jornada contaba con la presencia de 190 personas para ser atendidas y el apoyo de 50 más, quienes fueron los que tuvieron acceso para realizar el campamento asistencial, sin embargo, “solo se logró atender a 50 personas”, aseguró Ochoa.

“La PNB no dejó pasar a otros 190 pacientes y a muchas personas que vinieron para atenderse y buscar medicinas. Nosotros contamos con el permiso del dueño de un estacionamiento de esta zona, donde montamos el campamento. Son excusas para no dejarnos hacer el operativo. Para este tipo de actividades no hace falta pedirle permiso a la Alcaldía”, insistió.

De igual forma resaltó que debido a la fuerte presión y la amenaza del organismo del PNB decidieron retirarse de la localidad.

Envían a PNB a impedir que se ejecutara un operativo asistencial en Carapita, Mcpio Libertador, #Caracas y está fue la reacción de una de las médicos participantes. “Uds NO SON venezolanos. Los venezolanos no somos así”pic.twitter.com/gct9Sasutq — Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) 18 de marzo de 2019

“No es justo” dice esta vecina de Carapita, y así es, no hay derecho para que hayan impedido esta jornada de solidaridad, que tanto hace falta. La respuesta del régimen ante la crisis humanitaria es impedir su ingreso y condenar a muerte a los venezolanos. pic.twitter.com/QyTk8UT3Zj — Lester Toledo (@LesterToledo) 17 de marzo de 2019

