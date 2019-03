Piden a Guaidó poner fin a la explotación del Arco Minero por Turquía, Irán, China y Rusia

ND / 3 mar 2019.- La Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO), que dirige el ex ministro Enrique Colmenares Finol, envió este domingo una carta pública a Juan Guaidó, en su “carácter de presidente encargado de Venezuela”, solicitándole que firme y dé el ejecútese a la Ley aprobada por la Asamblea Nacional que pondrá fin a la explotación del Arco Minero “de la muerte”.

Esto, dice ANCO, “ante la urgente necesidad del pueblo de Venezuela de poner fin al contrabando de extracción, representada por los grupos irregulares, así como cortar con el cordón financiero representado por Rusia, China, Turquía e Irán; naciones soporte del régimen usurpador de Nicolás Maduro, y además reivindicar el derecho de los Pueblos Indígenas Originarios de preservar esos espacios de donde han sido desplazados”.

A continuación el texto de la carta:

Ciudadano

Ing. Juan Guaidó Márquez

Presidente (e) de la República Bolivariana de Venezuela

Ciudad.-

Estimado Presidente,

La directiva nacional de ANCO tiene a bien saludarle en ocasión de ratificarle nuestro firme respaldo en su condición de Presidente Encargado de la República; consecutivamente sirva la presente para hacerle llegar respetuosamente esta urgente solicitud, en estos momentos cruciales que vive nuestra Venezuela.

Es de nuestra opinión, Sr. Presidente, que las circunstancias políticas y constitucionales le han colocado al frente de nuestra nación, apoyado por millones de venezolanos y también por la Comunidad Internacional que claman por un cambio del modelo político administrativo a los efectos de permitir la cabal reinstitucionalización del país, circunstancia política esta, jamás vista en nuestra vida republicana.

Consideramos en ANCO, y en particular por mi condición de conocedor del tema del desarrollo sustentable, compartir con usted Sr. Presidente, los siguientes términos: el régimen de Nicolás Maduro dispone en estos momentos como básica fuente financiera, la proveniente de la actividad minera, (oro, diamante, coltan etc.). Estos minerales son extraídos, de zonas ubicadas en el Arco Minero, bajo condiciones altamente reñidas con las prácticas ambientales y de calidad universalmente aceptados para estos propósitos, lo que podría resultar en la destrucción de una de las regiones de mayor biodiversidad del planeta y poner en situación de riesgo los recursos hídricos y energéticos de la nación, así como a las poblaciones indígenas, todo ello, en condiciones de impunidad y permisividad cómplice por parte de los organismos competentes del estado venezolano; aberración que configura un descarado acto de depredación y expoliación de nuestros recursos estratégicos, con la afectación y destrucción progresiva de las cuencas hidrológicas donde se ubican las reservas energéticas hidráulicas más importantes del país, las cuales constituyen uno de los mayores bienes insustituibles de la vida y del desarrollo nacional, así como también, su efecto en la restricción de la capacidad energética de la cuenca del Caroní y el daño a la biodiversidad, a los bosques e impacto en el cambio climático que se experimenta en el mundo.

Como bien lo dice acertadamente el ex senador doctor Alexander Luzardo: “Yo lo que he visto es que, en forma reiterada, tanto el difunto presidente Hugo Chávez, como el ex presidente Nicolás Maduro han ofrecido en reventa el territorio nacional. Lo que en algún momento hemos denominado “la venta del futuro”; que es ofrecer la base de recursos del país; petróleo, minerales, hasta los bosques; pues en el fondo Maduro lo que está vendiendo es el subsuelo, en abierta violación de la Constitución; comenzando, incluso, por el artículo1: son derechos irrenunciables de la nación: la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional” ; así como también lo contenido en el artículo12 que reza: Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva en la plataforma continental pertenecen a la Republica, son bienes del dominio público y, por tanto inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público. y lo terminantemente establecido en el artículo 13: El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.

Es importante señalar las últimas reuniones internacionales en donde destaca con meridiana certeza la posición de los gobiernos de Rusia, China, Irán y Turquía, dando reconocimiento al régimen de Nicolás Maduro, privilegiando por sobre la voluntad de nuestra población, sus intereses de orden coyunturalmente económicos, generados por la explotación del Arco Minero sobrepuesto ilegalmente sobre las áreas protegidas más importantes de Venezuela.

Todos estos asuntos son de vital importancia y han sido considerados e incluidos en la nueva Ley Orgánica de la Mega Reserva de Agua Dulce y de la Biodiversidad del Sur del Orinoco y de la Amazonía, aprobada por unanimidad, el 27 de noviembre del 2018 por la Asamblea Nacional con el importante voto suyo, dándose la circunstancia que esta Ley solo espera para su entrada en vigencia por la firma del Presidente de la Republica, Juan Guaido (firma y publicación en Gaceta Oficial), en consecuencia le solicitamos respetuosamente que a la mayor brevedad posible en Acto de Gobierno y mediante la convocatoria a un Cabildo Mundial con los venezolanos como medio de legitimación y protagonismo del pueblo en consulta y en ejercicio de su soberanía se produzca esta formalidad institucional; estimamos conveniente que este Acto de Gobierno se realice en un escenario público abierto para una amplia cobertura comunicacional a nivel nacional y mundial; este evento se constituiría para los venezolanos tanto a nivel nacional, como en el exterior en la expresión de una acción pública de cambio de gobierno. Le sugerimos respetuosamente señor Presidente, que en ese mismo acto como impacto político, anuncie el fin de la explotación del Arco Minero, que no es otra cosa que usted derogue el decreto que le dio origen y fue firmado por Nicolás Maduro mediante Decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016; abarca una franja equivalente al 12% del territorio nacional 111.843.7 Km2, (por cierto superficie igual o idéntica a la de Cuba).

El diputado Américo De Grazia, presidente de la comisión mixta para el seguimiento del mega plan estatal, explicó que “el proyecto de ley fue presentado en la Plenaria de la Asamblea Nacional y busca “proteger y darle el valor de ley a los decretos presidenciales sobre Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, Parques Nacionales, Reservas Forestales y Acuíferas, que se han constituidos desde 1937 a 1992, el 85% del territorio del Estado Bolívar cuenta con áreas protegidas por razones de presencia indígena, acuífera y boscosa, por lo que el Arco Minero Orinoco, traería graves secuelas debido a la fragilidad del ecosistema”.

Así mismo Sr. Presidente, consideramos en ANCO otros aspectos muy importantes a tomar en cuenta, de modo de dar prioridad a esta histórica decisión:

* Desplazamiento del centro de interés de los países financieros del régimen (Rusia, China, Irán y Turquía), hacia la instancia institucional legítimamente reconocida, usted, señor Presidente Juan Güaido.

* Tomar decisiones a los efectos de poner fin al contrabando de extracción, representada por los grupos irregulares: FARC, ELN, Hezbollah, Hamás, además de sectores militares y civiles del alto gobierno, asociados en este caso al lavado y legitimación de capitales, que conjuntamente violan la soberanía nacional, causantes de grandes pérdidas económicas y daños ecológicos al país, generando gravísimos impactos en el Parque Nacional Canaima (Patrimonio de la Humanidad), el Parque Nacional Yapacana y la reserva de la Biosfera del alto Orinoco-Casiquiare que forma parte de la red internacional de reservas de biosfera declaradas porla UNESCO, a solicitud del estado venezolano.

* Reivindicar el derecho de los Pueblos Indígenas Originarios de preservar esos espacios de donde han sido desplazados y sistemática y selectivamente sometidos a masacres colectivas, hechos estos públicos, notorios y comunicacionales conocidos por todo el país y por la Comunidad Internacional lo que revela una clara violación a sus derechos humanos universales e indígenas.

* Darle prioridad a la conservación, defensa y recuperación del medio ambiente, especialmente los Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas Forestales, Zonas protectoras, Cuencas, de las cuales dependen las reservas de agua dulce y biodiversidad del país, especialmente en el Escudo Guayanés y la Amazonia venezolana.

* Satisfacer las expectativas populares al percibir su actuación como gobernante decididamente consustanciado con el interés supremo de la nación.

Sr. Presidente Juan Guaidó. Algunas consideraciones finales:

* Si se permite que esta zona pan amazónica altamente frágil siga destruyéndose el país no sería viable.

* Un país sin agua dulce o contaminada, sin energía sustentable y con una biodiversidad mermada difícilmente puede ser reconstruido.

Actuemos colectivamente para salvar a nuestro país.

La transición política en Venezuela debe inscribirse en el marco de la búsqueda y construcción de una sociedad sustentable.

Comience Ud. Sr. Presidente,“derogando el Arco Minero de la muerte”.

Sin más a que hacer referencia, en la ciudad de Caracas a los tres días del mes de marzo del 2019.

Atentamente,

Enrique Colmenares Finol

Coordinador Nacional de ANCO

Exministro del Ambiente. Representante y firmante por Venezuela con el rango de Jefe de Estado de la Declaración de Rio de Janeiro de la ONU, sobre Ambiente y Desarrollo; del convenio marco de Cambios Climáticos y la convención para la conservación de la diversidad biológica en la cumbre de la tierra de 1992.

